Città Metropolitana, 2 Province e 2 Comuni pugliesi nella rete Unesco

BARI - C’è anche la Puglia con la Città Metropolitana di Bari, le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ed i Comuni di Alberobello e Monte Sant’Angelo (entrambi siti Unesco), nel progetto Rete Siti Unesco presentato a Matera. In tutto sono coinvolte cinque Regioni, tutte del Sud Italia, con i 14 siti Unesco della Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra i partner anche la Città metropolitana di Bari, sede dei trulli di Alberobello.



Il progetto intende promuovere i siti Unesco dei territori aderenti all’iniziativa, affinché questi possano diventare leva per lo sviluppo di tutta l’area. L’obiettivo è quello di dar vita ad una rete tra i territori del Sud Italia, al fine di promuovere, a partire dalla capacità attrattiva del brand Unesco, e attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’insieme delle risorse paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di tali territori in un’offerta turistica unica e integrata.





Il progetto, cofinanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, elaborato dall'Associazione Province Unesco, Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d'Italia), coinvolge in tutto 15 enti locali tra Province (5), Comuni (6), Liberi Consorzi Comunali (2) e Città Metropolitane (2).



Protagonisti dell’iniziativa sono i 14 siti Unesco del Meridione: i Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera, la Costiera Amalfitana (Salerno), il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula (Salerno), il Complesso monumentale di Santa Sofia (Benevento), la Reggia di Caserta del XVIII con il Parco, l'acquedotto Vanvitelli e il Complesso di San Leucio (Caserta), Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale (Palermo), Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica, le Città tardo barocche del Val di Noto (Siracusa), la villa romana del Casale di piazza Armerina (Enna), l'Area Archeologica su Nuraxi di Barumini (Sud Sardegna), i trulli di Alberobello, Castel del Monte, il santuario Garganico di San Michele a Monte Sant'Angelo e la Foresta Umbra.



“Partire dal Sud per valorizzare il Sud è l'ambizione di questo progetto che mette in rete i siti Patrimonio dell'umanità del Meridione – ha affermato Francesca Pietroforte, presidente dell’associazione Province Unesco Sud Italia - Si tratta di un'alleanza tra comunità che parte dalla forza del brand Unesco per puntare alla valorizzazione turistica e culturale dei nostri luoghi. Le comunità del progetto guardano anche all'accoglienza e all'integrazione, sono città di porti aperti, a partire da Palermo, toccando Bari e arrivando a Salerno”.



Uno dei punti cardini del progetto è il Festival #UNESCOfestivalexperience, che si svolgerà da luglio a settembre 2018 nei siti Unesco delle cinque regioni, la prima tappa è in Puglia e si terrà domani, 21 luglio, con inizio alle ore 19, nel Castello di Monte Sant'Angelo, dove è previsto il seminario dal tema "I Presidi Unesco: quali fattori di sviluppo turistico e culturale". Alle ore 21, lo stesso Castello di Monte Sant'Angelo, ospiterà lo spettacolo "Le quattro apparizioni dell'Arcangelo Michele" sul tema della fede. Il 22 luglio, con inizio alle ore 21, l’iniziativa si sposta ad Andria, nel cortile interno di Castel del Monte, dove si terrà il concerto "Cantate e sunate" per una festa con suoni e ritmi popolari.



Non solo musica e teatro, ma anche delle vere e proprie "invasioni" digitali che riguarderanno le visite guidate di gruppo ai siti Unesco con invito ai partecipanti di scattare foto e video e diffonderle in maniera virale sui social, con l'utilizzo dell'# ufficiale dell'evento #patrimonidelsud. Per la tappa pugliese del progetto, il 21 luglio, alle ore 18, le "invasioni digitali" saranno ambientate ai Trulli di Alberobello, con l'evento "Aspettando il Tramonto". Si continuerà, poi, in Campania (26, 27 e 30 luglio), in Sardegna (24 agosto), in Sicilia (2, 3, 4 settembre) e Basilicata (14 settembre).



Un altro aspetto fondamentale del progetto è costituito anche dal portale web e dalla virtual app card. Il Portale Unesconet.net, fruibile anche tramite smartphone, è un contenitore di servizi e di informazioni che rispondono concretamente alle esigenze del turista e consente la visita virtuale ai luoghi Unesco, la conoscenza delle caratteristiche e peculiarità dei territori, la costruzione di itinerari personalizzati e l'accesso ad altri servizi. La virtual app card è una card turistica virtuale integrata che dà diritto a un sistema integrato di agevolazioni, quali sconti, promozioni, e dà visibilità agli operatori che hanno aderito alla rete.