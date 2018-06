Il Crai U18 maschile di pallavolo vedrà tre squadre pugliesi in gara

MASSAFRA - Sono 28 le squadre, tra cui tre pugliesi, che parteciperanno alle finali di pallavolo giovanili Crai under 18 maschile in programma dal 5 al 10 giugno a Massafra e Castellaneta, con in palio lo scudetto di categoria.



In campo a rappresentare la Puglia ci saranno Parsec 3.26 Falchi S.B. Ugento, New Volley Polignano e Matervolley Castellana. Terminata la fase regionale in tutta Italia, è stata definita la griglia delle squadre partecipanti alle giovanili Crai U18M che vedrà iniziare la fase di qualificazione il 5 giugno con conclusione il 6 giugno. Le partite si svolgeranno nel PalaTifo di Castellaneta, nel Palasport "Giovanni Paolo II", nel PalaSporting e nella palestra dell’Iiss "D. De Ruggieri" di Massafra.





Il 7 giugno, le 12 squadre qualificate alla fase finale, a cui si aggiungeranno le quattro squadre prime classificate dei gironi della fase di qualificazione, avvieranno le partite per la fase finale.



Il cammino verso lo scudetto proseguirà per le prime due classificate dei quattro gironi della fase finale che prenderanno parte ai quarti di finale prima di semifinali e finale scudetto, in programma al Palasport “Giovanni Paolo II” di Massafra nella mattinata del 10 giugno, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

Sarà presente, come ogni anno, la mascotte “Cuore Rosso” che riprende il pay-off di Crai "Nel cuore dell'Italia". Al termine delle finali, le prime tre squadre classificate riceveranno un regalo speciale: una targa ed un ricco cesto di prodotti a marchio Crai.

A Massafra e Castellaneta arriveranno, oltre alle tre squadre pugliesi di Ugento, Polignano a Mare e Castellana Grotte: l’Asd Sport Team Sudtirol Caribz (dall’Alto Adige), Lucania Volley Lagonegro (Basilicata), Volley Insieme Lamezia Volley (Calabria), Bunge Romagna Ravenna e Modena Volley (Emilia Romagna), Calor Domus Futura Cordenons (Friuli Venezia Giulia), Pol Roma 7 Volley Ad e Sempione Giro Volley Roma (Lazio), Vero Volley Veneto Gas & Power Monza e Volley Segrate 1978 (Lombardia); Yaka Volley Malnate (Lombardia), Virtus Montesi Fano e Cucine Lube Civitanova (Marche), Termoli Pallavolo (Molise), Asd Sandalyon Quartu (Sardegna), Diatecx Trentino (Trentino), Sir Safety Farchioni Perugia (Umbria), As Teate Volley Chieti (Abruzzo), Elisa Volley Pomigliano (Campania), Zephit Trading Valdimagra (Liguria), Ubi Banca Mercatò Cuneo (Piemonte), US Volley Modica (Sicilia), Lupi Folgore Santa Croce (Toscana) e Kioene Padova e Volley Treviso (Veneto).