Gli Yallers arrivano per ‘immortalare’ la Città di Valentino

CASTELLANETA - Il borgo di Castellaneta, domenica 20 maggio, sarà invasa da Instagrammers, fotografi non professionisti che amano scattare immagini, spesso davvero eccezionali oltre che particolari ed emozionanti di scorci che anche al turista più attento potrebbero sfuggire, e pubblicare sul web.



Si tratta del cosiddetto “Photowalk” (dall’inglese passeggiata fotografica) di Yallers, un’associazione che riunisce gli appassionati di fotografia, territori e social, per una passeggiata alla scoperta, questa volta, della città di Rodolfo Valentino e della sua storia millenaria, per una caccia aperta allo scatto più bello e più cliccato. Il nome Yallers, nato dalla fusione dell’inglese “you all” (voi tutti) e del francese “aller” (andare), rappresenta le basi su cui si fonda l'attività dell'associazione: andare e vedere con i propri occhi tutto il bello che esiste nel mondo, partendo dall’Italia.





L'iniziativa promossa dall'Infopoint di Castellaneta, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, ha dunque l'obiettivo di valorizzare e promuovere la città di Valentino grazie agli scatti di una delle community più vivaci dei social media. In particolare, i circa cento partecipanti attesi, saranno guidati in suggestivi percorsi alla scoperta del borgo antico, che per l'occasione sarà chiuso al traffico veicolare. Nel dedalo intricato di pendii e vicoli, tra chiese e palazzi storici, dove, tra mistero è realtà, saranno svelate le origini della città, visitando la città sotterranea, le chiese, i palazzi storici, scoprendo di volta in volta le opere di street art ispirate al cinema italiano che adornano il borgo.



La passeggiata fotografica, abbinata ad un concorso riservato ai partecipanti, con la pubblicazione di foto su Facebook e Instragram con l'hashtag #CastellanetaPhotowalk, prevede anche la scoperta del paesaggio delle gravine e della civiltà rupestre, con le visite alla chiesa dell'Assunta a del villaggio rupestre di Santa Maria di Costantinopoli. Il cammino fotografico ha in programma un epilogo gustoso e mozzafiato, con la degustazione sul terrazzo panoramico dell'ex-convento di clausura di Santa Maria del Rifugio, di delizie a km 0 offerte da alcune aziende locali. Per chi volesse partecipare o semplicemente cercare maggiori informazioni consigliamo di dare un’occhiata alla pagina evento degli Yallers “Castellaneta Photowalk”