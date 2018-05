Il record regionale del lancio del peso battuto dopo 36 anni

GRAVINA IN PUGLIA - Da 36 anni il record regionale assoluto del lancio del peso era imbattuto. Un giovane gravinese, Vincenzo D’Agostino, di 22 anni, è riuscito ad abbatterlo. Ha lanciato la sfera metallica da più di 7 chili (7,260 chili per essere precisi) ad una distanza di 16,69.



Un risultato eccezionale non solo per il lungo periodo di ‘resistenza’ del primato ma anche per il risultato che supera di molto il limite mai varcato sino ad ora. Un esito sportivo che non poteva non suscitare orgoglio e vanto da parte della comunità di Gravina in Puglia e che, allo stesso tempo, soddisfa il mondo dell’atletica pugliese. Soprattutto perché, come ben sa qualunque atleta del Sud che pratichi con passione e tanto sacrificio una disciplina ‘minore’, il raggiungimento di questi risultati sono resi ancora più difficili dalla mancanza di strutture ed attrezzature adatte e per questo non dovrebbero mai passare inosservati. Piuttosto vanno fatti emergere per poter dare loro una mano e divulgare una disciplina che potrebbe essere amata da altri e, magari, far scoprire altri promettenti campioni.





>





Per questi motivi il sindaco di Gravina, Alesio Valente, ha voluto ricevere il recordman pugliese del lancio del peso. L’atleta gravinese, classe 1996, campione in erba nella disciplina del lancio del peso, è salito sul podio del campo scuola Fidal “Bellavista” di Bari lo scorso 13 maggio, facendosi subito notare e rispettare per le sue doti. Ha lanciato la sfera metallica da 7 chili e più ad una distanza di 16,69. Un gran risultato, al quale ha fatto seguito l’invito rivolto a D’Agostino dal sindaco Alesio Valente, per un incontro ufficiale in Comune conclusosi con la consegna di un attestato di merito.



Affiancato dal vicesindaco ed assessore allo sport Maria Nicola Matera, presente anche il vicepresidente del consiglio comunale, Salvatore Capone, il primo cittadino ha accolto in veste ufficiale D’Agostino ed i suoi familiari. Dal colloquio a più voci il racconto di un cammino sportivo iniziato e proseguito tra i ranghi della “Futurathletic team Apulia” di Altamura, tra duri allenamenti quotidiani ed attrezzi assemblati da sé. Così da quattro anni, e da qualche mese anche due volte a settimana a Foggia per allenamenti mirati. A seguirlo con attenzione paterna il tecnico foggiano Ivano Del Grosso.



«Il tuo successo – ha commentato Valente complimentandosi col giovanissimo lanciatore – è quello di un’intera comunità. La tua è una bella storia di impegno e passione. Tra l’altro, questa è una disciplina a torto considerata minore, alla quale coi tuoi sacrifici e coi tuoi successi hai dato lustro. A te va il merito di aver scritto una pagina importante nel nome di Gravina. Senza retorica, siamo orgogliosi di te».



Nei prossimi mesi nuove sfide attendono Vincenzo D’Agostino: sulla pista d’atletica “Pietro Mennea” di Agropoli si cimenterà coi big che prenderanno parte alle Olimpiadi 2020. L’Amministrazione comunale, che già tifa per lui come tutta Gravina, ed alla quale ora potrà unirsi l’intera Puglia, proverà a dargli una mano, sostenendo gli sforzi intrapresi per l’acquisto di attrezzature da allenamento. Quelle che finora Vincenzo, un ragazzo alto e dal fisico possente, come richiede la specialità atletica da lui tanto amata, ma dal grande cuore, umiltà e speranze, realizzava con le sue mani, per non rinunciare alla prospettiva di poter essere un giorno un atleta da record. Fino a qualche giorno fa solo un sogno, adesso realtà.



Vincenzo può essere inserito nella ‘rosa’ dei giovani dell’orgoglio di Terra di Puglia perché dimostra di avere alti ideali da conquistare con spirito di sacrificio e di non fermarsi davanti a difficoltà di alcun tipo, nemmeno quello di non trovare, vicino casa, quanto gli dovrebbe essere concesso per inseguire una sua passione. A lui, noi di Puglia positiva, diciamo: “Non ti arrendere, continua per la tua strada, se tu per primo credi in te stesso e ti piace, i risultati arriveranno”.



Da segnalare che nello stesso campo barese per i Campionati di società (Cds) assoluti anche un altro promettente atleta ventenne, Carmelo Alessandro Musci, ha battuto nel lancio del disco il primato italiano per la categoria allievi raggiungendo 63,53 metri. L'atleta biscegliese è allenato da Gaetano D’Imperio, presso l’Aden Exprivia Molfetta.