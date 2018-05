Tante le proposte in Puglia per la Festa e la notte dei Musei

LECCE - Anche in Puglia, per la Festa dei Musei che si celebra il 19 ed il 20 maggio, non sono poche le realtà museali che hanno deciso di aderire all’evento culturale con una serie di iniziative come la “Note dei musei” o aperture con visite guidate straordinarie e gratuite ed eventi mirati per bambini.



Tra questi sono da segnalare quelli in programma a Lecce, tra cui le visite guidate gratuite per conoscere le collezioni e le attività del Musa (Museo Storico-Archeologico di Lecce), del Museo di Biologia Marina "Pietro Parenzan" di Porto Cesareo e del Museo di Ecologia degli ecosistemi mediterranei al Faro di Punta Palascia (Otranto). Dopo il successo delle passate edizioni, domani 19 maggio e domenica 20 maggio 2018, per la terza edizione della Festa dei Musei, il grande evento nazionale organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Sistema Museale dell’Università del Salento ha deciso di aderire con un’iniziativa in programma il 20 maggio. I Musei di Unisalento offriranno visite guidate gratuite a cura degli operatori di Sistema Museo. Il Musa in via di Valesio angolo viale S. Nicola, sarà eccezionalmente aperto dalle ore 10 alle 13, con visite guidate alle ore 10.30 ed alle ore 11.30; il Museo di Biologia Marina "Pietro Parenzan" di Porto Cesareo, aperto dalle ore 9 alle 13, offrirà visite guidate alle ore 11 e alle 12; il Museo di Ecologia degli ecosistemi mediterranei al Faro di Punta Palascia (Otranto), sarà eccezionalmente aperto dalle ore 16 alle 18, con visite guidate alle ore 16 e alle 17. L’obiettivo è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio, le collezioni dei musei e le attività didattiche proposte per scolaresche, turisti e visitatori. La partecipazione alle visite guidate è completamente gratuita. Per ulteriori informazioni inviare una email a didatticasalento@sistemamuseo.it o contattare il numero 0744422848 (da lunedì a domenica, ore 9– 18).





A Barletta, l’Amministrazione comunale aderirà anche quest’anno con una serie di iniziative che coinvolgono il Castello, il Museo Civico e la Pinacoteca “Casa De Nittis”. Per l’intero week end, i siti rimarranno aperti con orario continuato dalle ore 10 alle ore 20 e con il consueto costo del biglietto. Durante la Notte dei Musei, sabato 19, di cui quest’anno ricorre la 14ª edizione, è prevista l’apertura straordinaria e prolungata dalle ore 20 alle 23 con biglietto di ingresso al costo simbolico di € 1,00 sia per il Museo Civico del Castello sia per Casa De Nittis. Presso il Castello è possibile effettuare visite guidate in gruppi, da formarsi in loco, alla mostra “Victory of Democracy” con il pagamento del biglietto aggiuntivo ridotto di € 3. A Palazzo della Marra si potrà assistere a letture animate musicali di estratti narrativi su Giuseppe De Nittis tratti dal Journal – Memorie di vita letteraria di Edmond e Jules de Goncourt, a cura dell’associazione culturale “Cartella di legno” con la voce narrante dell’attore Christian Binetti.



Sempre a Barletta un calendario speciale di iniziative è previsto anche all’Antiquarium ed al Parco Archeologico di Canne della Battaglia con apertura straordinaria di tre ore in aggiunta all’apertura abituale, dalle ore 9 alle 20.30 nella giornata di domani 19 maggio, mentre domenica 20 si rispetterà invece l’orario consueto di apertura, dalle ore 9 alle 17.30. In continuità con il tema proposto da Icom per la Giornata internazionale dei Musei del 18 maggio, la Direzione Generale Musei ha deciso di incentrare questa edizione sul tema “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”. La proposta è quella di riflettere sul ruolo dei musei come collettori e diffusori di nuovi linguaggi e di nuove opportunità di conoscenza e interazione reciproca con la comunità di riferimento. Le altre iniziative in calendario consentono di sperimentare modi diversi per vivere il contatto con archeologia e natura ed anche di conoscere meglio il sito e la Storia. In particolare il 19 maggio, grazie al progetto di alternanza scuola lavoro, gli studenti del liceo classico “A. Casardi” di Barletta garantiranno visita guidata all’Antiquarium ed al Parco Archeologico in lingua italiana alle ore 9, visita guidata all’Antiquarium ed al Parco Archeologico in lingua inglese alle ore 10; mentre alle ore 11 è previsto un laboratorio didattico per i più piccoli (su prenotazione, tel. 0883510993) ed alle ore 12 Storytelling-Le meraviglie di Canne della Battaglia: presentazione della documentazione prodotta durante il periodo di stage dalle quattro classi partecipanti al progetto. Ci sarà inoltre “SocialCanne”, la condivisione sui profili social degli studenti delle impressioni e delle emozioni da loro vissute avvicinandosi alla conoscenza diretta del sito archeologico, così come alle ore 16 “Tito Livio” raccontano la visita guidata interattiva a cura di R. Di Gaetano e A. Cascella, Confguide Bari-Bat (per informazioni e prenotazioni tel. 3401545644), mentre alle ore 18 seguirà il Laboratorio del gusto ed alle ore 19 una lezione di Ata yoga sul prato di Canne Fontanella a cura di L. Sterlicchio (per informazioni e prenotazioni tel. 3401545644). Il 20 maggio, la visita guidata all’Antiquarium ed al Parco Archeologico si terrà dalle ore 10 e sarà arricchita da una caccia al tesoro per i bambini a cura della Società Archeologica (per informazioni e prenotazioni tel. 3473176098 e 3401545644 archeologicasrl@gmail.com), mentre alle ore 16 “Archeo-Trekking” con partenza dall’Antiquarium che, oltre alla visita al percorso espositivo ed al Parco Archeologico, prevede la lettura sia delle epigrafi presenti lungo il decumano che delle fonti storiche greche e latine che fanno riferimento alle vicende di Canne, a cura dell’associazione Virgilio (per informazioni e prenotazioni tel. 3206972887 virgiliobarletta@hotmail.com).



A Canosa di Puglia, l’antico Capoluogo di Puglia, aderisce alla Notte dei Musei, ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese con il patronato del Consiglio dell'Europa, dell'Icom e dell'Unesco ed estesa a tutta Europa, è giunta alla sua quattordicesima edizione in cui quasi 3000 musei saranno aperti contemporaneamente, offrendo al pubblico proposte diversificate. Il 19 maggio la città archeologica di Canosa aprirà i portoni dei propri musei, grazie all’iniziativa della Società Cooperativa OmniArte.it, in collaborazione con il Mibact, la Fondazione Archeologica Canosina, al Museo archeologico di Palazzo Sinesi (sede del Polo Museale della Puglia) e la Concattedrale San Sabino. Questa nuova edizione prevede una passeggiata archeologica serale, dalle ore 20 alle ore 22, con la possibilità di visitare le mostre ospitate all’interno dei musei e non solo, ripercorrendo, così, la millenaria storia di Canusium. Il percorso prevede alle ore 20 il raduno presso il Museo dei Vescovi, con l'appartamento storico, dedicato all'Arcivescovo monsignor Francesco Minerva e le sale espositive, che ospitano il tesoro artistico della Cattedrale di San Sabino e i reperti provenienti dagli scavi delle basiliche paleocristiane canosine di VI secolo d.C; si raggiungerà poi il Museo archeologico di Palazzo Sinesi, con la splendida collezione Varrese (IV sec.a.C.) composta da oltre 450 reperti di cui i prestigiosi vasi policromi plastici unici al mondo; quindi tutti verso la Concattedrale San Sabino (VI sec.d.C.), la più antica Cattedrale di Puglia custode del prestigioso pulpito di Acceptus e la Cattedra Vescovile di Romualdo opere d’arte del romanico pugliese; e conclusione al Museo civico di Palazzo Iliceto, con la magnifica sezione romana(capitelli, fregi, epigrafi) e la mostra “Tu In daunios” composta da monili in bronzo, armi da battaglia, monete e innumerevoli reperti coroplastici. Per partecipare alla passeggiata o richiedere informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 333.8856300 visitare il sito www.canusium.it.