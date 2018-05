San Nicola, il mare, il corteo storico ed il Villaggio del gusto

BARI - Il corteo storico di San Nicola sarà ‘più vivo’ che mai. San Nicola parlerà, avrà la voce dell’attore Pino Insegno. E’ questa una delle novità inserite nella ricostruzione della vita e dei miracoli del Santo venuto da Myra a Bari e che sarà realizzato dalla Doc Servizi, con la direzione artistica di Elisa Barucchieri.

Il mare, l’archetipo del Nuovo Uomo ed il ponte nicolaiano tra Oriente e Occidente, saranno i cardini del progetto da realizzare con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione Pooya e la compagnia ResExtensa, e che avrà un prologo nella giornata del 6 maggio, dedicata alla rievocazione dello sbarco delle reliquie, seguito dal corteo del 7 maggio. Il corteo 2018 sarà dedicato, alle quattro vittime dell’incidente d’auto in cui, da Corato diretti a Bari per il corteo dell’anno scorso, persero la vita Emanuele Fasciano, Antonio Lorusso, Maria Visitato e Michele Tattolo, nonché al comandante dei Vigili Urbani, Nicola Marzulli.

Tema principale è “San Nicola vien dal mare” che dà anche il titolo alla manifestazione. Se l’anno scorso elemento cardine fu l’aria, quest’anno sarà l’acqua. La presenza del Santo sarà una costante di questa edizione. Si troverà nel corteo, ai lati della caravella, come allestimento in uno dei quadri, nelle immagini delle proiezioni e sarà fisicamente presente nello spettacolo in piazza Libertà. E se nel 2017 il messaggio nicolaiano si sviluppava al femminile, in questo si vuol porre l’attenzione su una nuova figura di Uomo: attento, emotivamente maturo, che non ha paura di rispettare donne e bambini. E poi il legame nicolaiano tra Oriente e Occidente, fra mondo cristiano cattolico e chiesa ortodossa, raffigurato nel logo 2018, e sviluppato sin dal primo quadro, ma anche dalle scenografiche tre sfere della Provvidenza, iconiche del Santo, che avranno un ruolo chiave nella narrazione. I temi saranno declinati a livello scenico in sei quadri e due spettacoli, con momenti di grande suggestione: alla danza aerea si affiancherà la danza acquatica, grazie a macchine scenografiche di grande impatto ed a tre performer internazionali come Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini. Il pubblico interagirà col corteo manovrando grandi onde di tessuto dalle cromie marine: sarà quindi il popolo di Bari a condurre la Caravella al suo approdo. Ed immancabile, ormai da qualche anno, il video mapping proiettato sul piazzale della Basilica. Il tutto tra 500 figuranti in costume, cavalli e cavalieri, timpanisti, sbandieratori, acrobati e danzatori. A dar voce al Santo sarà l’attore e doppiatore Pino Insegno, su testi di Corrado Veneziano, che andranno in filodiffusione anche in corso Vittorio Emanuele. L'intero programma è pubblicato sul sito Corteo Storico San Nicola. Altro particolare nuovo sono le uova di cioccolato realizzate dal maestro Nicola Giotti di Giovinazzo che ha dipinto l'icona di San Nicola. Le uova, colorate con l’aerografo, saranno regalate agli sponsor della ‘Caravella’.





Ma la Festa patronale di San Nicola quest’anno inizia il 4 maggio con il “Villaggio del gusto” allestito ‘ai piedi’ della ruota panoramica in largo Giannella (di fronte alla piazza Diaz, sul lungomare Di Crollalanza), dove il 6 è previsto anche uno spettacolo gratuito con Renato Ciardo. Mentre i pellegrini sono partiti a piedi dall’Abruzzo per giungere, il 7 maggio, nella città di San Nicola, gli eventi inizieranno con l’iniziativa enogastronomica dell’associazione “De Gustibus Vitae”, in collaborazione con il Birrificio Bari, BirrotecaPuglia.it e l'associazione MondoBirra.info. Si tratta della 4ª edizione dedicata alla gastronomia tradizionale e birra artigianale per una festa della gastronomia locale con le bontà del ‘made in Puglia’, al fin di recuperare e valorizzare la vocazione del territorio di Bari nel rapporto tra cibo tradizionale semplice, naturale e genuino, fornendo una vetrina dove sviluppare l’incontro e la conoscenza reciproca fra domanda e offerta di prodotti alimentari ‘made in Bari’ nel più ampio scenario del ‘made in Puglia’. Sarà questa l’occasione per favorire il rapporto diretto tra consumatori e produttori fondato sulla salubrità, il rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione.

Il “Villaggio del Gusto” 2018 sarà allestito su una superficie di circa 400 metri con oltre 15 espositori gastronomici e 6 birrifici artigianali pugliesi, è qui che troverà spazio la filiera del “Kilometro Zero” con menù selezionati dalla rete “Mordi La Puglia” in abbinamento con le birre artigianali selezionate dal MondoBirra.info. Tra le proposte gastronomiche ci saranno prodotti tipici come panzerotti, focaccia barese ed altamurana, sgagliozze e popizze, ma anche panini con arrosti di carni podoliche allevate in Puglia, chips fritte di Polignano a Mare e Galatina, panini con la porchetta di Grumo Appula, panini gourmet farciti con salumi e formaggi artigianali locali e nazionali, dolci di Noci e Bari, liquirizia del Gargano, taralli di Trani fatti a mano ed i panini di mare.

Quest’anno al Villaggio del gusto non si potrà solo degustare buon cibo ma trascorrere la giornata grazie ad una serie di eventi connessi pensati per tutte le età e per tutti i gusti, dall’animazione per bambini, alla buona musica di intrattenimento, allo showcooking a base di prodotti della nostra cucina tradizionale, racconta Mimmo Loiacono, organizzatore dell’evento, che in questa edizione 2018 prevede anche una serata dedicata al cabaret barese con Renato Ciardo che sarà protagonista dello spettacolo di successo della scorsa estate “Solo Solo” arricchito di qualche gag in più nonché il lancio della nuova canzone “Ve mo va” in onore ad un consueto modo di dire popolare barese. Lo spettacolo gratuito si terrà nel Villaggio del gusto, a partire dalle ore 21.30, il 6 maggio sul palco allestito alle spalle della ruota panoramica. L’inaugurazione del Villaggio avverrà alle ore 18 del 4 maggio.

Dal 7 al 9 maggio si proseguirà con l'evento “La festa grande” in cui il Villaggio verrà esaltato dalla cornice dei festeggiamenti che la città di Bari dedica al suo patrono San Nicola in un mix di tradizioni, usi e costumi, accompagnato da spettacoli per bambini e momenti musicali firmati da importanti dj set. Il Villaggio del Gusto 2018, inoltre, sarà completamente coperto da una Free WiFi Zone, messa a disposizione dalla società Exasys, per permettere ai visitatori di condividere gratuitamente tutte le emozioni ed i sapori sui principali canali social utilizzando l'hastag #vdg2018. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti dell'evento sulla pagina facebook “Villaggio del Gusto”.