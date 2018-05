Sono 102 i vini rossi e bianchi partecipanti al Vinoway

SALICE SALENTINO - Il Castello Monaci, a Salice Salentino, sarà teatro del primo appuntamento ufficiale dell’anno di Vinoway con la Wine Selection, la manifestazione ideata e organizzata da Davide Gangi, presidente dell’Associazione Culturale e di Promozione Vinoway Italia. E’ qui che i migliori vini bianchi e rossi d’Italia, selezionati dagli autori e dagli attenti degustatori del Magazine vinoway.com, si ritroveranno insieme con i produttori il 4 maggio 2018.



La migliore produzione italiana sarà arricchita da un convegno, una masterclass e banchi d’assaggio con i piatti degli chef. Più di cento le cantine, provenienti da diverse regioni italiane, protagoniste del più grande ‘banco d’assaggio’ organizzato in Puglia con il patrocino dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e Assoenologi Puglia, Calabria e Basilicata e la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier di Puglia.





Vinoway Wine Selection è un evento dedicato soprattutto al lavoro dei produttori. Per ogni azienda è stato scelto un solo vino, con punteggio non inferiore agli 88 punti, per una selezione di vini di ottima manifattura che regalano sensazioni organolettiche di altissimo pregio. Tra le selezioni saranno presenti anche vini ‘artigianali’ prodotti da aziende a conduzione familiare. Grande risalto sarà dato non al lavoro, ma anche alla storia della vitivinicultura nazionale, considerato patrimonio culturale ed essenziale delle origini del nostro Paese.



Tante le novità dell’edizione 2018, che prevede tre diversi momenti nel corso della giornata: il convegno (ore 10) verterà sugli argomenti “Vino Italiano: valutazioni del mercato interno ed estero” e “Mercato del Vino in Italia: confronto tra vino ‘convenzionale’ e ‘artigianale’”; una masterclass (ore 15) a numero chiuso sul tema: “I vini della passione”, durante la quale ogni produttore presenterà il suo “vino del cuore”; i banchi d’assaggio dei vini selezionati (ore 16-23), accompagnati dai piatti preparati dagli chef Alessandra Civilla (di Lecce), Emanuele Frisenda (Porto Cesareo), Alfredo De Luca (Minervino di Lecce), e dai prodotti tipici del territorio quali salumi da Monteroni di Lecce, caseari e ortofrutticoli da Vernole, oli da Monteroni, prodotti da forno da San Donaci e l’orecchietta da Guagnano.



All’evento parteciperà la pittrice Arianna Greco che presenterà le sue originali opere dipinte col vino. Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito “Vinoway wine selection”.



In totale sono 102 le aziende per altrettanti vini presenti provenienti da 13 diverse regioni: Sardegna, Sicilia, Basilicata, Puglia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Campania, Molise, Abruzzo, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna. L'evento sarà aperto al pubblico dalle ore 16 alle ore 23 con quota di partecipazione ai banchi d’assaggio di € 20,00 comprensiva di sacchetta, calice e ticket food. I ticket potranno essere acquistati sul posto o in prevendita online.