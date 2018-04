La Festa di San Michele tra anteprime ed eventi per tutti i ‘gusti’

MONTE SANT'ANGELO - Un festival tutto dedicato a San Michele è in programma a Monte Sant’Angelo dal 4 al 12 maggio 2018. Si tratta della prima edizione che ha già visto la prima di due anteprime, la “rete dei centri micaelici” il 29 aprile, mentre oggi, 30 aprile, ci sarà la seconda con il concerto al solo piano con Sergio Cammariere per l’International Jazz Day dell’Unesco, alle ore 20.30 nell’Auditorium “Markiewicz” del Santuario.



Il 4 maggio il Festival “Michael” si aprirà con l’opera “Alleluia San Michele” del famoso maestro fisarmonicista Peppino Principe scomparso lo scorso marzo, e sino al 12 maggio, per nove giorni consecutivi, saranno di scena cultura, fede, natura ed enogastronomia. Tutto per celebrare l’8 maggio, la Festa di San Michele Arcangelo ed i due siti Unesco di Monte Sant’Angelo, le tracce longobarde del Santuario e le faggete vetuste della Foresta Umbra. In programma ci sono convegni, dibattiti e presentazioni con la rete dei Longobardi in Italia, con la Sacra di San Michele in Piemonte, con i siti Unesco di Puglia e Basilicata, con Bari e San Giovanni Rotondo per la rete dei grandi Santuari di Puglia. Ricco anche il programma degli eventi: un’opera lirica in forma ridotta scritta dal maestro Peppino Principe, una rievocazione storica, un docufilm, un’opera musicale moderna e gli eventi collaterali dedicati ai percorsi enogastronomici e turistici.





Monte Sant’Angelo è un borgo unico, ricco di storia e di fascino, circondato da un paesaggio meraviglioso. Ed il Festival mira a valorizzare tutto questo. “Michael”, il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico, alla sua prima edizione, si muove sulla strada di un prodotto turistico che mette insieme più territori della Puglia seguendo il filo della cultura e della storia e dell’enogastronomia. Il cartellone degli eventi vede un ampio partenariato e degli importantissimi patrocini, come quello dell’Ufficio turismo della Conferenza Episcopale Italiana e dell’Enit, l’Agenzia del turismo nazionale, che sin da subito hanno percepito l’importanza strategica di questo evento, ma anche dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.



“Michael” è l’occasione per far tornare i Longobardi d’Italia nel loro luogo più sacro, nel loro Santuario nazionale. Il Sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" comprende le più importanti testimonianze monumentali longobarde esistenti sul territorio italiano, che si situano dal Nord al Sud della penisola, laddove si estendevano i domini dei più importanti Ducati Longobardi che formarono quella che possiamo definire la prima "nazione" italiana. A Monte Sant’Angelo saranno presentati due importanti progetti promossi dall'Associazione Italia Langobardum, con i contributi della Legge77/2006 del Mibact: "Trame Longobarde" sulla tessitura ai tempi dei Longobardi e "A tavola con Re Rotari" sull'alimentazione nel mondo Longobardo. L'associazione attraverso questi due progetti ha realizzato interessanti prodotti come: la mostra-dossier "Trame Longobarde: tra Architettura e Tessuti" che è stata prima in esposizione nei sette luoghi appartenenti al sito Unesco dei Longobardi in Italia e recentemente è stata allestita all'interno della più grande mostra "Longobardi. Un popolo che cambia la storia" presso il Museo Archeologico di Napoli e i due quaderni didattici in italiano e inglese "Trame Longobarde. Frammenti e racconti intessuti" & "Alla Tavola di Re Rotari. Tradizioni alimentari e culinarie nell'Italia dei Longobardi”.



Nel giorno della festa di San Michele Arcangelo, l’8 maggio, a Monte Sant’Angelo, si ricorda che in questo giorno l’Arcangelo, alla metà del VII secolo, assicurò ai Longobardi la vittoria sui Bizantini nella vicina Siponto. I Longobardi fecero della Grotta dell’Arcangelo sul Monte Gargano il loro Santuario nazionale e di San Michele il loro protettore. Tanti gli incontri che si susseguiranno sino al 12 maggio. Si inizia il 4 maggio con l’arrivo di rappresentanze dei Comuni della rete dei Longobardi in Italia (Brescia, Spoleto, Cividale, Benevento, Castelseprio, Campello sul Clitunno); il 5 maggio il decano dell’ambientalismo italiano, Franco Pedrotti insieme con prof. Francesco Spada del Dipartimento di Biologia ambientale della “Sapienza” di Roma interverranno alla presentazione dell’Ente Parco dedicata alle faggete vetuste della Foresta Umbra, patrimonio UNESCO; il 7 la Società Numismatica Italiana, l’Accademia italiana di studi numismatici e la società mediterranea di metrologia numismatica si incontreranno per il convegno “I Longobardi in Italia: i luoghi delle monete”; il 9 i sindaci dei comuni di Avigliana e Sant’Ambrogio di Torino, sede della Sacra di San Michele in Piemonte; il 10 i sindaci di Andria, Alberobello e Matera – insieme alle Regioni Puglia e Basilicata – per la rete dei Siti Unesco; ed il 12 i sindaci di Bari e San Giovanni Rotondo per la rete dei grandi Santuari di Puglia.



Ricco anche il cartellone degli eventi: dopo il concerto di Cammariere (30 aprile), il 4 alle ore 20.30, nell’Auditorium delle Clarisse, l’inaugurazione del Festival con il tributo al maestro fisarmonicista Peppino Principe, che ha scritto l’Alleluia San Michele, un’opera lirica dedicata all’Arcangelo e ai Longobardi, di cui lo stesso Principe fu testimonial nel documentario realizzato dall’Università Iulm di Milano per l’Associazione Italia Langobardorum; il 5 maggio “la battaglia tra Bizantini e Longobardi” andrà in scena nel Castello (ore 20); il 9 (ore 20.30), sempre nell’Auditorium del Santuario è la volta del cinema con la proiezione del docufilm “Mi-Ka-El” che ripercorre le tracce dell’Arcangelo Michele in Italia e in Europa (prodotto da Philms di Perugia per la regia di Massimiliano Varrese); grande evento per il weekend 11-12 maggio: nell’Auditorium del Santuario (ore 20) andrà in scena l’opera musicale moderna “San Michele, l’Angelo dell’Apocalisse” per la regia di Andrea Palotto e le musiche di Simone Martino. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero (tranne il concerto di Cammariere).