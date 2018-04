Mar Piccolo sede di gare, una per i gozzi l’altra per lance a 10 remi

TARANTO - Sarà lo spazio acqueo di fronte alla Banchina Torpediniere, nel Mar Piccolo di Taranto, il teatro della competizione di canottaggio a sedile fisso con una due giorni di gare agonistiche valide per la classifica nazionale. Domani 28 aprile, si svolgerà la Gara Interregionale Gozzo Nazionale (dalle ore 9 alle 13), mentre il 29 aprile la Coppa Italia Lance a 10 remi (dalle ore 9 alle 18).



La Marina Militare, ancora una volta, si è resa disponibile alla città di Taranto aprendo la Banchina Torpediniere alle gare, tra l’altro le prime nel Sud Italia per la specialità Gozzo Nazionale Ficsf (Federazione italiana canottaggio a sedile fisso), organizzate dall’Asd Polisportiva Vogatori Taras. Frutto di una intensa collaborazione durata più di un anno per sviluppare il canottaggio a sedile fisso nell’ambito delle attività Federali e per far si che la stessa specialità, come la voga sulle lance a 10 remi entrasse nel novero delle gare in calendario federale è nata la Coppa Italia lance a 10 remi.





Per le gare di Gozzo Nazionale sono previste due categorie juniores e seniores, maschile e femminile, mentre per la prima Coppa Italia Lance a 10 remi ci saranno squadre femminili e maschile, in stile spartano uniche ed irripetibile, a contendersi il nuovo titolo. Sarà un duello a colpi di remi con protagoniste le associazioni tarantine ma anche squadre provenienti, oltre che dalla Puglia, pure da Abruzzo e Molise. Centinaia gli atleti che con le loro famiglie saranno ospiti della città di Taranto.



L’evento si svolge in collaborazione con la Marina Militare che dimostra grande sensibilità per lo sport e supporterà l’organizzazione dell’evento rendendo disponibile l’area della Banchina ex Torpediniere.