Il sindaco Decaro consegna un riconoscimento al professor Balestrazzi

BARI - Al pioniere della chirurgia oncologica oculare, professor Emilio Balestrazzi, è stata consegnata una targa dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, su iniziativa del presidente della commissione consiliare Culture Giuseppe Cascella.



Il riconoscimento è stato voluto come ringraziamento della città di Bari ai prestigiosi riconoscimenti internazionali ricevuti nel corso della carriera dal professor Balestrazzi. Un piccolo riconoscimento, come ha commentato il sindaco Decaro, ma dal grande significato per “il grande lavoro fatto fino ad oggi prendendosi cura della salute di migliaia di cittadini. Grazie a personalità e professionalità del calibro del professor Balestrazzi il nome della città di Bari si fa grande in tutto il mondo quindi è doveroso per noi riconoscergli lo stesso tributo qui in città. Premiare luminari della scienza e del lavoro per noi significa anche far conoscere ai più giovani esperienze di successo e professionismo della nostra città per trasmettere il valore dello studio e della ricerca”.





>





Al grande professionista medico barese è stato riconosciuto recentemente il titolo di pioniere dell’OOG (Gruppo oncologico oftalmico), il gruppo scientifico europeo dedicato alla oncologia clinica oftalmica” e la medaglia d’oro al merito e alla carriera conferitagli dalla Società italiana trapianto di cornea. Il professore ha contribuito a portare l’Italia ai primi posti per i trapianti corneali da parte della Sitrac, la Società italiana trapianto di cornea.



Il professor Balestrazzi ha un legame molto forte con la città di Bari non solo dal punto professionale e strettamente legato alla medicina. Infatti come ha detto il consigliere Cascella, nel ricordare che ormai da qualche anno l’Amministrazione barese continua il percorso di conoscenza e valorizzazione di figure e professionisti baresi di grande prestigio, il professor Balestrazzi “segue appassionatamente la nostra squadra del cuore cittadina e almeno una volta al mese torna in città. Siamo molto onorati oggi di premiare il professor Balestrazzi come nostro concittadino onorario dopo che di recente ha ricevuto uno straordinario riconoscimento di pioniere dell’OOG”.



La patologia oncologica oculare rappresenta quasi il 2% dei tumori.



Emilio Balestrazzi ha studiato a Bari dove nel 1966 si è laureato giovanissimo, a 25 anni. Sino al 1977 è stato assistente in clinica oculistica a Bari. Per dieci anni è stato professore associato presso l’istituto di Oftalmologia della Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e direttore d’Istituto di Oftalmologia dell’Università degli Studi di L’Aquila, dove ha creato una importante scuola di oftalmologia e istituito una prestigiosa scuola di specializzazione della disciplina oltre ad attivare corsi (minilaurea) per la figura di ortottista.



Dal 2004 è direttore dell’Istituto di Oftalmologia, direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia e direttore del Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico A. Gemelli a Roma. Balestrazzi è il padre fondatore della Banca degli occhi di L’Aquila, tra i grandi interpreti nazionali del recente passato della branca, è stato recentemente insignito del titolo di Maestro dell’oftalmologia italiana durante il congresso della Società Oftamologica Italiana. Il professor Balestrazzi è inoltre un riferimento mondiale sulla patologia oncologica e la città in cui ha studiato non poteva non tener conto di tutto questo e conferirgli una targa di ringraziamento.