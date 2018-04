Tutto pronto per la IX edizione del Bif&st

BARI - Tutto pronto per il Bif&st 2018, il Bari International Film Festival in programma al Teatro Petruzzelli di Bari dal 21 al 28 aprile prossimo. Il festival del cinema di Bari, tra l’altro, ha dimostrato di recente di portar bene con due film italiani presentati nell’edizione 2017 hanno ottenuto l’ambito riconoscimento “David di Donatello”, considerato l’Oscar del cinema italiano. Si tratta di “Tutto quello che vuoi”, che concorreva nel Panorama internazionale, al quale sono stati assegnati il David per il Miglior Attore non protagonista per il grande regista Giuliano Montaldo - la cui interpretazione fu accolta da una standing ovation durata molti minuti da parte del pubblico che affollava il teatro - ed il David Giovani per il regista e sceneggiatore Francesco Bruni. A Renato Carpentieri, straordinario interprete de “La tenerezza” di Gianni Amelio, presentato nella serata inaugurale del festival e anch’esso in anteprima mondiale, è stato assegnato il David di Donatello per il Miglior Attore protagonista. Entrambi i film sono stati prodotti da Rai Cinema e distribuiti da 01.



Il festival barese vedrà anche quest’anno la partecipazione di prestigiose personalità del cinema e della cultura che terranno, ogni mattina al Teatro Petruzzelli, a partire dalle ore 11 una lezione di cinema, al termine di un film da loro diretto o interpretato. Si comincerà il 21 aprile con Pierfrancesco Favino per “ACAB, All Cops Are Bastard” di Stefano Sollima; si prosegue con Pippo Baudo che presenterà alcune clips con il famoso presentatore (il 22 aprile); Micaela Ramazzotti per “La prima cosa bella” di Paolo Virzì (il 23); Antonio Albanese per “Qualunquemente” (il 24); Mario Martone per “Il giovane favoloso” di Mario Martone (il 25); Margarethe von Trotta, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo per “Il lungo silenzio” di Margarethe von Trotta (il 26); Vittorio Storaro per “Il conformista” di Bernardo Bertolucci (27); e Bernardo Bertolucci per “Strategia del ragno” di Bernardo Bertolucci (il 28 aprile).





>





Ad alcuni di loro, più precisamente all’attore Pierfrancesco Favino, all’attrice Micaela Ramazzotti, al regista Mario Martone ed al regista pluripremiato con l’Oscar Bernardo Bertolucci, proprio da Federico Fellini, in occasione del Bif&st 2018 riceveranno il premio “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”. Si tratta dei premi con il profilo di Federico Fellini disegnato da Ettore Scola e riprodotto in platino.



Ma Bif&st è soprattutto concorso di lungometraggi per i quali, una nutrita giuria stabile di 9 critici attribuirà i seguenti riconoscimenti scegliendo fra i migliori film italiani dell’anno selezionati dal direttore del festival e passati nelle sale o nei festival internazionali da aprile 2017 al 5 aprile 2018, ovvero ancora inediti. I riconoscimenti da assegnare sono in tutto 13: il Premio Mario Monicelli per il miglior regista; Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore; Premio Tonino Guerra per il miglior soggetto; Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura; Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista; Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista; Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista; Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista; Premio Ennio Morricone per il miglior compositore delle musiche; Premio Giuseppe Rotunno per il miglior direttore della fotografia; Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia; Premio Roberto Perpignani per il miglior montaggio; Premio Piero Tosi per i migliori costumi.



Anche il pubblico di Bif&st sarà giudice ed assegnerà, con una giuria composta da 30 spettatori selezionati e presieduta dallo scrittore e sceneggiatore Giancarlo De Cataldo - attribuirà 12 riconoscimenti, per la sezione ItaliaFilmFest – Opere prime e seconde in concorso, ad altrettanti film italiani prescelti dal direttore artistico fra le migliori opere prime e seconde dell’anno uscite in sala o passate nei festival internazionali entro il 5 aprile 2018, ovvero ancora inediti: Premio Ettore Scola per il regista della migliore opera prima o seconda; Premio Mariangela Melato per il cinema per la migliore attrice protagonista; Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista; due Premi Nuovo IMAIE agli attori rivelazione. I film in concorso sono: “Brutti e cattivi” di Cosimo Gomez; “Cuori puri” di Roberto De Paolis; “Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone; “Hannah” di Andrea Pallaoro; “Figlia mia” di Laura Bispuri; “Il contagio” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini; “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi; “L’intrusa” di Leonardo Di Costanzo; “Sicilian Ghost Story” di Fabio Grassadonia, Antonio Piazza; “Tito e gli alieni” di Paola Randi e “Veleno” di Diego Olivares. Pressoché tutti i registi dei film in concorso nelle due sezione dell’ItaliaFilmFest saranno presenti al Bif&st, quasi sempre accompagnati dagli attori protagonisti.



Sull’onda della estremamente positiva esperienza svoltasi nel 2016 con il ciclo “Cinema & Scienza” patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Bif&st 2018 presenterà una rassegna di sette film documentari diretti dal grande regista tedesco Werner Herzog, al termine di ciascuno dei quali un insigne scienziato commenterà per e con il pubblico le immagini passate sullo schermo. Il ciclo, coordinato da Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni, dell’ufficio Comunicazione e Stampa del CNR, e organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, con il Politecnico di Bari e il Goethe-Institut Rom, vedrà Margarethe von Trotta, insieme con il critico Klaus Eder, impegnata a presentare i sette film di Herzog in programma al Multicinema Galleria che verranno commentati dagli scienziati Enrico Alleva, Carlo Doglioni (presidente dell’INGV), Domenico Laforenza, Antonio Meloni, Massimiliano Pasqui, Guido Ventura, e da Vito Pertosa.



Per “Cinema & Arte”, un binomio inscindibile che ha trovato, nella narrazione cinematografica, decine di capolavori che hanno saputo fondere le immagini dell’arte e quelle (in movimento) del cinema, vedrà la presentazione di tre film significativi, uno dei quali, quello di Luca Verdone “Le memorie di Giorgio Vasari: un artista toscano”, in anteprima mondiale.



Per onorare la memoria del maestro Luis Bacalov, recentemente scomparso, verranno presentati quattro film fra i tanti da lui musicati. Il Premio Oscar Luis Bacalov, per altro, è stato direttore principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto, per cui l’omaggio dovuto sarà dedicato attraverso: “Il postino” con Massimo Troisi (1984); “Django” con Franco Nero (1966); “Il consiglio d’Egitto” con Silvio Orlando (2002) e “Hotel Meina” con Ivana Lotito (2007).



Prevista anche la sezione “Cinema & Medicina” con incursioni diverse nelle varie branche della medicina, e che, oggi, si sviluppa toccando i temi dei disturbi dello spettro autistico del bambino e delle patologie degli organi di senso. In particolare il 21aprile, al Multicinema Galleria, sarà proiettato dalle ore 10 “Io sono Mateusz”di Maciej Pieprzyca (Polonia 2013) a cui seguirà l’incontro con il prof. Nicola Laforgia (direttore Neonatologia Università) e la prof.ssa Lucia Margari (direttore Neuropsichiatria Infantile Università), insieme con la prof.ssa Maria Elisabetta Baldassarre e il dott. Antonio Di Mauro, delle associazioni di genitori. Nella stessa giornata, alle ore 15, in programma “Non guardarmi, non ti sento” di Arthur Hiller (USA 1989) che sarà seguito dal dibattito con il prof. Antonio Quaranta (direttore Otorinolaringoiatria Università) e il prof. Giovanni Alessio (direttore Clinica Oculistica Università), insieme con i dottori Giuseppe Porro e Ugo Procoli. Alle ore 18, sempre del 21 aprile, “La Magnifica ossessione” di Douglas Sirk (USA 1954) con, a seguire, dibattito e discussione libera.



La grande retrospettiva sarà dedicata a Marco Ferreri con la collaborazione determinante della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia che ha previsto la proiezione di 25 lungometraggi dal 1958 al 1996. Seguiranno tre cortometraggi datati 1961, 1964 e 1965, i due documentari “Perché pagare per essere felici” del 1971 e “Corrida!” del 1966, ed sei lavori, film e documentari, realizzati per la Tv tra il 1978 ed il 2007. Prevista pure una mostra fotografica, sempre dedicata a Marco Ferreri, con circa 90 immagini provenienti dall’Archivio fotografico della Cineteca Nazionale, in bianco e nero e a colori, scattate sui set dei film di Ferreri, e che, come ogni anno, si svilupperà all’aperto tutt’intorno al Teatro Petruzzelli. Gli incontri, sette in tutto, su Marco Ferreri e Franco Cristaldi coordinati dal critico francese Jean Gili, e la presentazioni di libri su Laura Morante e Luciano Tovoli, organizzati con la libreria La Feltrinelli, si svolgeranno invece al Circolo Barion alle ore 19, dal 22 al 28 aprile, con la partecipazione di attori e attrici, e di altri collaboratori, che con Ferreri hanno lavorato e di autori di documentari sul grande cineasta. Un’altra mostra sarà invece allestita nell’atrio del Palazzo della Provincia sarà iconografica ed incentrata sul film di Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso” che nel 1988 fu presentato a Bari in anteprima mondiale, nell’ambito del festival EuropaCinema ideato e diretto da Felice Laudadio. La mostra è curata da Ninni Panzera.



Tra gli eventi speciali, al Multicinema Galleria, sono da segnalare “Dei” di Cosimo Terlizzi (2017), prodotto da Riccardo Scamarcio e Valeria Golino; “A Fabulous Trickster” di Luigi Cinque (2017) in anteprima con un concerto dedicato a Antonio Infantino, il famoso musicista, poeta e artista lucano recentemente scomparso; il documentario “Io sono qui” di Gabriele Gravagna (2017); “Pertini il combattente” di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo (2018).



Il Bif&st 2018, giunto alla nona edizione, è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, promosso dalla Regione Puglia-dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, con la collaborazione del Comune di Bari, ed è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission presieduta da Maurizio Sciarra, direttore generale Antonio Parente. Presidente del Bif&st, ideato e diretto da Felice Laudadio, è la regista Margarethe von Trotta.



Altre notizie interessanti

“Bif&st tra ricordi e novità, film restaurati e anteprime”