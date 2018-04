Un dipinto di Michele Ficarazzo donato alla chiesa San Paolo Apostolo

ANDRIA - I suoi quadri sono splendidi ed eccezionali, non solo per la bravura e la cura con cui sono stati realizzati, ma anche, e forse soprattutto, per quei soggetti insoliti ormai nella pittura contemporanea e che ricordano il Verismo, seppur in chiave più moderna. Quella lasciata dall’artista andriese Michele Ficarazzo, prematuramente scomparso, è davvero una importante e preziosa eredità che, utile ad una intera collettività, deve essere divulgata.



Spinto da questa giusta convinzione, il padre Riccardo Ficarazzo, per ricordare e far conoscere l’opera del figlio Michele, morto circa 12 anni fa, che è riuscito ad immortalare con pennelli e colori le bellezze della Puglia, della natura in generale e delle architetture della nostra terra, ha donato un quadro eseguito dall’artista alla parrocchia San Paolo Apostolo.





Si tratta di un olio su tela, firmato da Michele Ficarazzo, opera intitolata “Murgia Andriese” e realizzata su tela (1470 x1140) che ritrae la collina di Castel del Monte sullo sfondo e, in primo piano, una tipica siepe di pietra a secco.



Il gesto nobile del padre è stato particolarmente apprezzato dalla Diocesi, oltre che dal parroco, don Vincenzo Chieppa nel cui ufficio pastorale è stata collocata l'opera. Anche il vescovo diocesano, monsignor Luigi Mansi, ha infatti potuto ammirare ed apprezzare l'opera, che risale al 2005, e l'ha definita “una finestra sulla Murgia”. Una definizione che in poche parole riassume quanto realizzato dall’artista.



La comunità di San Paolo ha ricevuto in dono l'opera dalle mani dei genitori di Michele durante la veglia pasquale del Sabato Santo, 3 marzo 2018, sull'opera è riportato il testo del Salmo 52: “ Io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre”.



Nato ad Andria nel 1975, Michele Ficarazzo da sempre ha avuto una grande passione per il disegno e la pittura, interesse coltivato dapprima come un semplice hobby poi come una vera e propria ragione di vita. Con il passare del tempo la vena artistica sempre più incalzante lo spinse verso nuovi orizzonti e quindi a lanciarsi in nuove esperienze in ambito artistico, come la partecipazione ad alcune estemporanee e concorsi di pittura. Nonostante la sua avventura da autodidatta fosse cominciata da poco Michele Ficarazzo fu prontamente riconosciuto per il suo talento, già nel 2001 ha ricevuto il suo primo premio alla Estemporanea d’arte di Trani dove si è aggiudicato il secondo posto, mentre il primo premio è arrivato qualche mese dopo, gennaio 2002, al Concorso di Fotografia e Pittura “Polizia Municipale” ad Andria. Da lì ne sono seguiti tanti altri in tutta Italia, da Sanremo a Parma, a Salsomaggiore. Premi che hanno confermato la sua abilità tanto che l’ascesa artistica è stata rapida, per cui ha dipinto un considerevole numero di tele di stampo iperrealistico, nature morte, ritratti, ma soprattutto i paesaggi della sua amata terra, della bucolica Murgia e del tavoliere pugliese. Un lavoro di grande valore ed apprezzato da molti critici e che ha regalato a Michele Ficarazzo la possibilità di partecipare a tantissime mostre, biennali, personali e ricevere ulteriori riocnoscimenti, da Torino, a Padova, a Verona, a Pordenone, e tantissime in Puglia da Conversano, a Corato, Trani, Barletta, Altamura, e persino in Francia dove ha partecipato all’Exposition Vente 4émé marchè de l’Art Montgeron – Exposition ” La nouvelie figuration” Montgeron.



Purtroppo un male agguerrito e rapido gli ha impedito di proseguire nel suo cammino di vita terrena e la sua arte si è interrotta a 31 anni, il 29 luglio del 2006. Ma il suo tratto, la sua voglia di dipingere, le sue attenzioni, cure ed amore per la Puglia sono ancora qui con noi e resteranno immortali grazie al patrimonio pittorico che ha lasciato.