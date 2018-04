Il Rally Città di Casarano compie 25 anni tra novità e conferme

CASARANO -

Con lo speciale compleanno dei 25 anni, e l’evento in programma dal 21 al 22 aprile, il Rally Città di Casarano entra nel novero delle gare di più lunga tradizione nel panorama sportivo tricolore. Il prestigioso traguardo della 25ª edizione e di disputa sarà più importante che mai anche perché, come ogni arrivo, sarà una nuova ‘spinta’ a cercare sempre di migliorare, continuando a rappresenta la migliore testimonianza della validità di una manifestazione, frutto di una forte passione e di grandissima tenacia che ha sempre contraddistinto gli organizzatori sin dai primi anni.

>

Dopo il positivo riscontro del 2017, che ha fatto registrare un parco partenti numericamente in crescita, la macchina organizzativa della Casarano Rally Team, che ha preso in carico completamente le redini della gara dal 2016, e che da sempre opera in stretta sinergia con lae con l’, è già da tempo in moto e ha perfezionato i dettagli di quello che è ormai diventato un appuntamento di risonanza nazionale, valido quest’anno quale gara d’apertura del Campionato Regionale 6ª Zona, area nella quale confluiscono le regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia. Poche ma significative le novità rispetto all’edizione passata, con un percorso nel complesso più corto, sette prove speciali invece di otto, ma tuttavia in grado di offrire a chi lo disputerà, più di un assaggio delle ben note difficoltà proprie dell’appuntamento salentino.La distanza totale su cui si svilupperà lasarà pari a 239,34 km (circa 50 km in meno rispetto allo scorso anno) di cui 63,59 a caratterizzare la parte competitiva, imbastita e concepita come sempre secondo i più alti standard di sicurezza. Immutata la suddivisione in due semitappe, la prima con un breve prologo in programma nella serata di sabato 21 aprile, la seconda, il giorno seguente, più corposa, con due tratti cronometrati da ripetere tre volte. Ad aprire le ostilità sportive lasul circuito della Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di, prova allungata di circa 850 metri per effetto di mezzo giro di pista in più. Domenica 22 aprile, la sfida si svilupperà lungo le prove classiche di Palombara, anch’essa allungata di circa un chilometro e mezzo per via di una significativa modifica nella parte iniziale e di Punta Ristola che viene riproposta a distanza di quattro anni con un chilometraggio ridotto e con una sensibile rivisitazione; prima parte inedita spostata più verso sud, nel territorio di Santa Maria di Leuca e con la restante sezione che invece riprende in senso inverso un tratto della ps di Torre Vado dello scorso anno.Quasi del tutto confermata la logistica che vede piazza San Domenico e la Concessionaria Guglielmo De Nuzzo a Casarano quale sedi rispettivamente di partenza e arrivo e delle verifiche sportive e tecniche pre gara. Il circuito Internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni ospiterà invece tutti i riordinamenti, compreso quello notturno del sabato sera e il Parco Assistenza, oltre agli uffici destinati alla segreteria, centro cronometraggio, sala stampa e direzione gara che sarà affidata per la prima volta al siciliano Alessandro Battaglia ed al suo vice Graziano Basile. Il nastro d’asfalto della stessa struttura sarà interessato dallo Shakedown previsto nel primo pomeriggio del 21 aprile.Come ogni anno è atteso al via il meglio del rallysmo pugliese con attenzione puntata anche sui partecipanti provenienti da fuori regione, affascinati dalle insidiose strade che si snodano tra l’entroterra e la costa Jonica del basso Salento. Aperte dallo scorso 23 marzo le iscrizioni stanno pervenendo con regolarità presso l’ufficio segreteria. Per poter partecipare alla gara c’è tempo fino a domani, 14 aprile 2018. La domanda d’iscrizione da compilare su apposito formulario, insieme alla modulistica completa e tutti i documenti utili per seguire la gara, sono disponibili on line sul sito internet ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.casaranorallyteam.it La foto, a cornice dell’articolo, ritrae un momento di gara della scorsa edizione, ed è l’auto con a bordo Francesco Rizzello e Fernando Sorano vincitori dell’edizione 2017, scattata daè stata diffusa dall’Ufficio Stampa della Rally Città di Casarano.