Il dg Piazzolla dell’Asl Fg visita le strutture dei Monti Dauni

FOGGIA - Una visita nelle strutture sanitarie dell’Asl di Foggia, è stata effettuata nei giorni scorsi dal direttore generale Vito Piazzola nei comuni dei Monti Dauni al fine di poter accertare di persona lo stato delle strutture e le eventuali necessità a cui dover provvedere.



Non nuovo a questo tipo di sopralluoghi, visto che il direttore generale dell’Asl di Foggia ha adottato questa pratica sin dai primi mesi del suo insediamento proprio con visite periodiche che hanno riguardato, di volta in volta, i Presidi Ospedalieri e le diverse sedi distrettuali, il dottor Vito Piazzolla, durante tali incontri ha sempre modo di ascoltare direttamente dagli operatori e di toccare con mano esigenze e criticità delle varie comunità, in particolar modo di quelle più piccole e decentrate del Gargano e dei Monti Dauni.





Nell’ultimo giro di queste visite è stato nelle strutture sanitarie aziendali e nei poliambulatori dei comuni di Panni, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco La Catola, Motta Montecorvino e Pietramontecorvino. In tutte le sedi distrettuali Piazzolla, accompagnato dai sindaci dei comuni visitati (Pasquale Ciruolo, Luigi Iamele, Paolo De Martinis, Domenico Iavagnilio, Raimondo Giallella), ha verificato lo stato di locali, arredi ed attrezzature. Ed al termine ha annunciato per tutti opere di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico e di riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle strutture sanitarie distrettuali come l’imminente acquisto, con fondi comunitari, di arredi e strumentazioni che renderanno le varie strutture più accoglienti e dignitose, sia per gli utenti che per gli operatori. Sono già programmati, inoltre, lavori di ristrutturazione, sostituzione degli infissi usurati e realizzazione di coperture esterne per le postazioni delle ambulanze nei comuni a maggior rischio di precipitazioni nevose.



In considerazione, poi, delle distanze dei piccoli comuni dagli ospedali del territorio e della difficile percorribilità delle strade che, soprattutto durante l’inverno, non agevola i collegamenti, la Direzione ha predisposto il potenziamento dell’Area Emergenza-Urgenza, attraverso la realizzazione di una rete di elisoccorso, che assicuri il collegamento con gli ospedali dotati di elisuperficie. Di prossima realizzazione è, proprio a Panni, una elisuperficie su un terreno concesso dall’Amministrazione comunale che il direttore Piazzolla ha visionato in compagnia del sindaco Ciruolo. Mentre è già operativa da tempo quella di Celenza Valfortore, comune crocevia tra Puglia, Molise e Campania, utilizzata con successo negli interventi di elisoccorso.



La sanità efficiente è dunque fatta anche da sopralluoghi ed interventi pure nelle strutture ambulatoriali dei piccoli comuni come quelli dei Monti Dauni, all’attenzione della Direzione generale dell’Asl di Foggia.