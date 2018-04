Al via le finali per il Giovinazzo Rock Festival

GIOVINAZZO - Sono 13 i finalisti che parteciperanno al Giovinazzo Rock Festival (Grf) contest, la kermesse musicale giunta alla XIX edizione, organizzata dal Circolo Arci “Tresset”, e che si svolgerà in quattro serate a partire dal prossimo 14 aprile e si svolgeranno a Giovinazzo, Gravina, Trani e Terlizzi. Gli emergenti in gara sono in prevalenza pugliesi, ma non mancano band provenienti da altre regioni quali Campania, Abruzzo, Lombardia ed Emilia. Molto vari sono anche i generi musicali, che spaziano dal rock, al pop, passando per elettronica e folk.



Otre 100 gli iscritti, per vari generi musicali, provenienti da tutta Italia che hanno partecipato alla selezioni per le gare finali. Tra l’altro scegliere i migliori non è stato facile dato il livello di qualità dei partecipanti. Alla fine sono stati scelti in tredici e si tratta di: Lorenzo di Deo di Ortona, per il pop; Redja di Cerignola per rock psichedelico; Mun di Bari per alternative rock; Elektrojezus di San Michele Salentino per elettro-rock; Ivas di Salerno per rock psichedelico/post-grunge; Mòrrìgan di Latiano; A Violet Pine di Barletta-Bergamo-Milano per post rock/shoegaze/new wawe; Brauns di Andria per rock/elettro rock/funk; Misga di Andria per pop; Gianluca Grazioli di Foggia per acustico/elettronico; Bytecore di Francavilla in Sinni per elettronica; Genf di Santeramo cantautorato pop-folk; e La Gabbia di Bologna per indie rock/alternative rock.





>





A partire dal 14 aprile, si contenderanno i tre inviti in palio per l’edizione 2018 del Giovinazzo Rock Festival, la kermesse musicale i cui dettagli saranno resti noti presto, promettono gli organizzatori. Si parte il 14 aprile dal “Brillo Parlante” di Giovinazzo, sul cui palcoscenico si esibiranno Lorenzo Di Deo, Redja e Mun. Si prosegue il 5 maggio alle “Officine Culturali” di Gravina in Puglia dove suoneranno Elektrojezus, Ivas e Mòrrìgan. L’11 maggio a “Hastarci” di Trani toccherà ai A Violet Pine, Brauns e Misga. L’ultima tappa del contest è invece in programma il 19 maggio al laboratorio urbano “Mat” di Terlizzi con Gianluca Grazioli, Bytecore, Genf e La Gabbia. La classifica finale sarà stilata in base ai giudizi della giuria tecnica ma anche alle preferenze del pubblico presente.



Altri articoli interessanti

“In vista del festival del rock, via al contest per i giovani emergenti”