Parte dalla Puglia la di mille chilometri in bici per l’ambiente

BARI - Partirà da Bari “Keep Clean and Ride”, l’evento italiano più importante della campagna “Let’s Clean Up Europe”, la manifestazione nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e i media, attraverso il connubio sport-ambiente, sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Domani, 12 aprile, inizierà la mille chilometri in bici per tutelare l’ambiente con otto tappe lungo la costa adriatica della penisola italiana che terminerà il 19 aprile a Chioggia.



A compiere l’impresa di oltre mille chilometri in otto giorni sarà il ‘rifiutologo’ e divulgatore ambientale Roberto Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta e personal trainer Roberto Menicucci. Gli eco-atleti risaliranno l’Italia, attraversando sette regioni del versante adriatico: la Puglia, l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria, la Toscana, l’Emilia Romagna ed il Veneto. Il percorso prevede un totale di oltre 1000 chilometri da fare in bici, per un dislivello positivo totale di oltre 18 mila metri. La partenza è prevista alle ore 8.30 da piazza della Libertà a Bari del 12 aprile, alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Sport Pietro Petruzzelli: a seguire sarà effettuata un’azione di pulizia nel parco di Lama Balice con la collaborazione delle associazioni locali.





>





La prima tappa, dopo aver interessato Barletta e Margherita di Savoia con ulteriori interventi di pulizia del territorio, si concluderà a Manfredonia, dove sono in programma nel pomeriggio altre iniziative analoghe. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e i media sul fenomeno del littering, ponendo l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra. Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le esperienze e le filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti.



Queste in sintesi le tappe dopo la prima tappa, Bari-Manfredonia, gli eco-atleti percorreranno Vasto-Penne (13 aprile), Teramo-Macerta (14 aprile), Macerata-Assisi (15 aprile), Città di Castello-Meldola (16 aprile), Forlì-Comacchio (17 aprile), Comacchio-Padova (18 aprile), Padova-Chioggia il 19 aprile.



La corsa, promossa da Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è patrocinata dallo stesso Ministero, dal Senato della Repubblica e dalla Fiab. “Keep Clean and Ride” è resa possibile grazie al sostegno di sponsor e con il supporto del Comitato promotore nazionale della Serr (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato Unesco, Anci, Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma Capitale e di Torino. Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito e sui profili social di envi.info