Nella giornata mondiale dello Sport l’Uniba presenta le sue eccellenze

BARI - Sono quasi 160 gli atleti dell’Università di Bari che rendono lo stesso Ateneo barese orgoglioso di poter vantare giovani sportivi che riescono a coniugare la forte passione per una disciplina sportiva insieme con lo studio. Tra gli atleti di spicco nazionale ci sono soprattutto coloro che praticano il canottaggio, ma non è questo l’unico sport in cui l’Università di Bari vanta campioni, ci sono infatti pure centometristi ed altri rappresentanti di diverse discipline di atletica leggera, un campione di pattinaggio artistico, due tennisti, un pugile, un velista, così come non mancano rappresentanti di sport di squadra come ad esempio pallavolo e pallacanestro.



A rendere loro omaggio nella Giornata mondiale dello sport, riconosciuta il 6 aprile di ogni anno, per celebrare lo sport come elemento di sviluppo della Pace e dei Popoli, l’Università degli Studi di Bari ha presentato il bilancio di quasi due anni di implementazione del Regolamento Studente Atleta, adottato dall’Ateneo nel maggio 2016 con lo scopo specifico di consentire agli studenti atleti agonisti di conciliare studio e sport. Il bilancio, presentato dal rettore Antonio Felice Uricchio, coadiuvato dal suo delegato per lo sport universitario, professor Silvio Tafuri, annovera nomi d’eccellenza nello sport italiano. Grande immagine dello sport universitario barese è sicuramente Domenico Montrone, studente di Scienze Politiche e Olimpionico di Rio 2016, quando nella disciplina di canottaggio 4 senza, vinse, con la nazionale italiana, la medaglia di bronzo. Ma la rappresentativa dei canottieri vede vestire i colori azzurri da parte di diversi universitari baresi, come Emanuele Fiume, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale, Paolo Perino, Clara Guerra, Catello Amarante, Asja Maregotto, Paola Piazzolla, Michele Quaranta, tutti studenti di Scienze Motorie, e Antonio Vicino, della facoltà di Economia e commercio. Uniba nel canottaggio nazionale guadagna senz’altro l’oro nella gara tra le Università. Tra l’altro, Bari rivela per gli sportivi una inaspettata attrattività, diventando meta di studi anche per atleti di altre regioni (Giulivo proviene dal Lazio, Maestrale e Amarante dalla Campania, Perino dalla Liguria, Maregotto e Guerra dal Veneto). Merito probabilmente della possibilità di accesso in soprannumero al corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive riservato agli atleti di interesse nazionale e di azioni di orientamento e tutorato in itinere, che rendono Bari una sede desiderata dai migliori atleti italiani.





Sebbene il canottaggio sembra essere tra gli sport più ambiti, tra gli studenti-sportivi dell’Uniba ci sono anche il promettente centometrista Luca Cassano, che ha partecipato alle Universiadi 2017, il vice campione europeo di pattinaggio artistico a rotelle, Marco Giustino, i tennisti Natasha Piludu e Marco Micunco, convocati per la rappresentativa italiana alle Universiadi 2017. La Piludu si è anche qualificata per gli internazionali BNL. Sono atleti di spicco nazionale anche il francavillese Felipe Spinelli, promessa del pugilato italiano e Valerio Galati, attuale vice-campione italiano di vela.



Anche negli sport di squadra Bari vanta qualche eccellenza: nella pallavolo, ad esempio, sono studenti baresi Cesare Casulli e Alessandro Porcelli, con un passato in Superlega e attualmente militanti in A2.



Un patrimonio da custodire gelosamente, valorizzando quella che è la migliore casa che lo sport universitario possa avere, il Cus Bari (Centro Universitario Sportivo), che l’Università chiama, in vista della programmazione 2018, a raccogliere la sfida di rendere Bari la capitale dello sport universitario.