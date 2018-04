Dialoghi di archeologia tra libri e ricerca sulla Capitanata

FOGGIA - Dieci tappe, tutte il giovedì al Museo Civico di Foggia, per la rassegna “Dialoghi di Archeologia” sui temi della cultura e per gli appassionati di storia e archeologia, in cui ci saranno incontri e presentazione di libri, grazie all’iniziativa nata dalla stretta intesa tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e la Fondazione Apulia Felix, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le province Barletta Andria Trani e Foggia e dell’area di archeologia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia.



Da domani, 5 aprile, e sino al 10 giugno, ogni giovedì alle ore 18.30, il Museo Civico di Foggia, ospiterà incontri di aggiornamento su alcuni studi e su varie novità archeologiche, con particolare riferimento alla Daunia. Si partirà dall’ispirazione di un libro di recente pubblicazione, in particolare nella collana di archeologia dell’Università di Foggia, InsulaeDiomedeae (edizioni Edipuglia, nata nel 2005 e giunta al numero 35), e vedrà coinvolti in un dialogo libero gli autori con alcuni specialisti, che avranno il compito di stimolare il dibattito anche con la partecipazione attiva del pubblico. L’iniziativa rientra tra le attività del progetto di rilevante interesse nazionale Archeologia al futuro. Teoria e prassi dell’archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, la partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile coordinato a livello nazionale (con il coinvolgimento di docenti di 11 università) dall’Università di Foggia, che punta a favorire forme di archeologia partecipata.





Con il supporto della Libreria Ubik di Foggia e dell’associazione Amici del Museo, nel primo appuntamento si parlerà dei più grandi scavi archeologici con Andrea Augenti, ordinario di archeologia medievale all’Università di Bologna, autore del volume “A come Archeologia” (Carocci, Roma 2018), che racconta le vicende di 10 celebri scoperte, da Lucy a Tutankhamon, da Troia a Elba ed al quale seguirà il dialogo con Pasquale Favia e Italo Muntoni. Di come si racconta la storia in un museo archeologico si parlerà il 12 aprile con Cinzia Dal Maso, “Racconti da museo. Storytelling d’autore per il museo 4.0”, insieme con Riccardo Di Cesare, Gloria Fazia e Pierpaolo Limone. Il 19 aprile, si affronterà un periodo significativo della storia della Puglia, il I secolo a.C., tra la guerra sociale e l’età augustea, quando la nostra regione entrò definitivamente a far parte del mondo romano ispirato al libro “La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia”, di Francesco Grelle, Marina Silvestrini, Giuliano Volpe, Roberto Goffredo, a cui seguirà l’incontro con Silvia Evangelisti ed Elisabetta Todisco. Il 26 aprile un ideale viaggio in Spagna, con Desiderio Vaquerizo Gil, ordinario all’Università di Cordoba, che spiegherà come e quando ‘le pietre parlano’ partendo dal libro di Vaquerizo Gil “Cuando (no siempre) hablan ‘laspiedras’”, ed incontro con Giuliano De Felice e Giuliano Volpe. Il mese di maggio inizia (3 maggio) con un vero romanzo di archeologia, “Quasi giallo!, scritto da un archeologo, Enrico Giannichedda, che, tra omicidi, amori e intrighi, affronta il tema dell’interpretazione dei documenti archeologici, con esempi celebri, dalla mummiadi Similaun alla Sindone, dalle piramidi egizie ai nuraghi sardi, dove a parlarne saranno Giulia Recchia e Sebastiano Valerio. Al pubblico dei Dialoghi di Archeologia sarà proposta (il 10 maggio) un’immersione nella storia delle acque dell’Adriatico con il “Progetto Liburna, archeologia subacquea in Albania”, di Danilo Leone e Maria Turchiano, condotto dall’Università di Foggia, in un dialogo con Rita Auriemma e Domenico De filippis



Gli ultimi quattro appuntamenti saranno tutti dedicati al territorio della Capitanata, con un approfondimento dell’attualissimo tema del rischio sismico per i beni culturali (17 maggio) con “Restauro e terremoto. I beni culturali in Capitanata”, a cura di Enza Zullo e dialogo con Simonetta Bonomi e Roberta Giuliani; la presentazione di un recente studio della ceramica medievale (24 maggio) in Capitanata di Vincenzo Valenzano, vedrà partecipare Danilo Leone e Francesca Sogliani; una ampia sintesi delle conoscenze dei paesaggi rurali tra tardo antico e Medioevo (31 maggio), a cura di Giuliano Volpe, in un incontro con Alessandra Molinari, Saverio Russo e Alfonso Santoriello; ed, infine, lo studio di Ordona medievale (6 giugno) ed in particolare “Un casale nella Capitanata medievale”, di Pasquale Favia, con la partecipazione di Federico Marazzi e Francesco Violante



La rassegna, secondo Carlo Dicesare, dirigente del Comune di Foggia e attuale direttore del Museo Civico, rappresenta la prima di varie iniziative in programma per rilanciare il ruolo del Museo Civico, per farlo vivere sempre di più e farlo sentire come “la casa dei cittadini di Foggia e della Capitanata e di quanti intendono visitare la nostra città per conoscere la sua affascinante storia e il suo cospicuo patrimonio culturale”. Mentre per il professor Giuliano Volpe, ordinario di archeologia a Foggia e presidente della Fondazione Apulia Felix, sarà l’occasione per presentare a un vasto pubblico fatto non solo di specialisti, i risultati del lavoro di ricerca e anche di far conoscere i principali temi del dibattito nazionale e internazionale, nello spirito dell’archeologia pubblica.