Due le città pugliesi di passaggio per il Mediofondo Primavera

ORSARA DI PUGLIA - Passerà anche da Orsara di Puglia e Troia, località attraversata dalla Via Francigena, la gara del Mediofondo Primavera sulle strade del Tricolle e prevista il 22 aprile prossimo con partenza da Ariano Irpino (Avellino). Si tratta della seconda edizione della gara ciclistica valida quale seconda prova del circuito granfondistico Centro Italia Tour e prova del Giro delle Regioni CSAIn Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. La sfida sulle strade del Tricolle, nella città di Ariano Irpino, organizzata dall’associazione Speedarrow diretta da Celestino Anzivino appassionato ciclista che ha indossato le vesti di Ruggero II il Normanno per portare un evento di carattere nazionale nel comune in cui vive, visto il successo dell'esordio con 530 ciclisti al via, grazie anche al supporto dello staff organizzativo, dai cittadini e dalle amministrazioni locali per il rilancio del turismo sul territorio.



I partecipanti all’evento campano prenderanno il via all’ombra del Castello Normanno per pedalare lungo i 101 chilometri (1753 metri di dislivello) dell’unico percorso di gara. Un tracciato che attraversa quel territorio che nel 300 a.C. rappresentava il cardine del sistema viario del Mezzogiorno, solcato dalla Via Appia che collegava Roma a Brindisi, la via Aemilia, Herculia e altre arterie di collegamento.





>





Dopo la partenza da Ariano Irpino gli atleti toccheranno i centri di Montaguto, città delle fontane, entreranno in territorio pugliese per lambire Orsara di Puglia, Troia località attraversata dalla Via Francigena, e far ritorno sul Tricolle attraverso il comune di Savignano Irpino, inserito nell’elenco dei borghi più belli d’Italia. Il tracciato di gara presenta alcune ascese con profili altimetrici che non sono proibitivi, tra le quali la salita di San Lorenzo, quattro chilometri di cui i primi due con pendenza media dell’8% e massima del 10%, mentre per raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito i partecipanti dovranno affrontare un suggestivo tratto in salita, lastricato in pietra lavica, con pendenza media del 4% nel cuore della cittadina arianese. La bandiera a scacchi verrà abbassata al km zero, ci sarà un tratto di trasferimento ad andatura controllata a partire dal campo sportivo. I ciclisti potranno usufruire di un ampio parcheggio collocato a pochi metri sia dalla location di partenza che di arrivo in posizione baricentrica in località Calvario.



Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito della manifestazione Mediofondo Primavera.