L’attore Rocco Papaleo al Teatro Radar per il premio del Sudestival

MONOPOLI - Gli eventi per l’inaugurazione del nuovo Teatro Radar di Monopoli, riaperto dopo 33 anni, si concluderanno con un ospite d’eccezione, l’attore lucano Rocco Papaleo molto legato alla Puglia. Nel teatro appena restaurato l’attore domani, 17 marzo, riceverà il premio alla carriera nell’ambito del XIX Sudestival, il festival ‘lungo un inverno’ partito il 27 gennaio e svoltosi in diverse location di Monopoli. Per l’occasione sarà proiettato il film di Papaleo “Basilicata coast to coast”.



Proprio nel Teatro Radar di Monopoli si conlcuderà la storica manifestazione cinematografica, appuntamento annuale col cinema italiano d’autore, organizzato dall’Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma. La cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 21 ed è durante la serata che l’attore Rocco Papaleo riceverà il premio Norba alla carriera ed incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del suo film d’esordio da regista, dove ha debutto anche Max Gazzè come attore che è anche l'interprete del brano musicale “Mentre dormi”, colonna sonora del film. La serata sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 7 e in streaming.





>





Durante la serata si terrà l’attesa cerimonia di premiazioni, alla presenza della Giuria Cinema Nazionale, che assegnerà il prestigioso riconoscimento del Faro d’Argento della Città di Monopoli. Presenti alla serata finale istituzioni locali e regionali, tra cui l’assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone, il consigliere regionale e presidente del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, Fabiano Amati, ed il sindaco della Città di Monopoli, Emilio Romani.



Saranno, inoltre, assegnati il Premio Tim Vision di 500 euro, alla miglior videohistory sul Sudestival 2018, realizzata dai giovani della Giuria Giovani del Sudestival con il proprio smartphone; Premio del Pubblico “laFusillo” assegnato al miglior film in concorso, consegnato dal senatore Nicola Fusillo; Premio “Santa Teresa Resort”, una settimana di vacanza estiva presso la prestigiosa struttura di Monopoli al regista del miglior film, conferito dalla giuria giovani, composta da 400 studenti delle scuole medie superiori di Monopoli, e consegnato dal direttore del resort, Leo Capitanio; Premio Accessibilità-Sguardi” per sottotitolazione e audio‐descrizione del film meritevole di menzione da parte del comitato scientifico del festival. Il premio sarà consegnato dalla presidente dell’associazione “Sguardi”, Rosa Ostuni. Il film sarà poi proiettato nel mese di aprile.



Al Teatro Radar di Monopoli, per l’ultima giornata della settimana di inaugurazione, il 18 marzo, sono previste visite guidate mattutine con ingresso gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti con prenotazioni all’Infopoint Turistico in via Garibaldi 8 (telefono 080.4140264 e e-mail info.monopoli@viaggiareinpuglia.it). In serata, invece, ci sarà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli in concerto diretta dal direttore stabile Giampaolo Bisanti e solista Nikolaj Znaider (violino). Con inizio alle ore 19, faranno risuonare nel rinnovato teatro le note di “Capriccio italiano”, in La Maggiore op. 45 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Concerto in Re maggiore, per violino e orchestra op. 77 di Johannes Brahms e Sinfonia n. 9, in mi minore, op. 95, “Dal nuovo mondo” di Antonin Dvořák.