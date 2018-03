A S. Giuseppe una mostra di Santini, la processione ed i falò

MOTTOLA -

I Santini, le immaginette sacre che le nonne portano gelosamente nelle loro borse, riproducenti immagini sacre come affreschi, statue o disegni di Santi, Gesù Cristo e la Madonna, saranno protagonisti di una mostra a Mottola che sarà inaugurata domani, 17 marzo, alle ore 19 nei locali della Parrocchia dedicata a San Giuseppe. Intitolata “Santini e devozione popolare” e curata da Giorgio Loperfido, l’iniziativa apre il programma per le festività in onore di San Giuseppe nella parrocchia omonima, retta da padre Domenico Kyriakos Cantore.

La mostra, visibile sino al giorno delle Palme (25 marzo) dalle ore 18.30 alle 22, raccoglie una sessantina di pannelli, in cui sono riportate le immaginette attuali e più antiche di venerabili suore e Santi, supportate da una scheda storica che ne illustra la storia della vita ed i miracoli. Un lavoro certosino, realizzato negli anni da Loperfido, con la passione dei viaggi e del collezionismo. Tra gli altri, spicca il pannello dedicato al Santo Falegname.Tra le altre iniziative, nella stessa parrocchia, domenica 18 alle ore 19, è prevista un’iniziativa folkloristica a cura degli alunni dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” che si esibiranno in canti e balli della tradizione popolare, con il coinvolgimento di tre classi seconde, due quarte e due quinte, con la collaborazione del Canzoniere Mottolese, coordinato da Mario De Crescenzo e l’impegno delle insegnanti Antonietta Tamborrino, Giuseppina Speranza, Carmela De Carlo, Angela Amatulli, Luisa Zamponi, Giovanna Pesagalli, Lea Catucci, Maria Palagiano, Annamaria Caragnano, Carmela Marra, Lucia Venere, Rosa Lentino e Patrizia Caragnano.“Un’occasione – ha spiegato la dirigente scolastica Chiara Conte – per far conoscere alla comunità il lavoro di analisi e di studio delle tradizioni popolari, su cui la nostra scuola sta lavorando da anni, con l’intento di recuperare e valorizzare le radici del passato”.Il clou dei festeggiamenti è previsto per il 19 marzo, alle 17.30, al passaggio della processione del Santo nelle vie del quartiere dove saranno accesi alcuni falò per un concorso che, la giuria, dalle ore 21, valuterà per decretare il 1°, 2° e 3° classificato. La premiazione si terrà alle ore 19 di domenica 25 marzo.Sempre il giorno 19, alle ore 20.30, ci sarà esibizione del gruppo folkloristico Canzoniere Mottolese e, alle 22.30, spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Pirotecnica Mottolese”. Presterà servizio la banda “U. Montanaro” e per le vie del quartiere ci saranno stand gastronomici, ma anche il mercatino dell’artigianato e hobbistica con la collaborazione dell’associazione “Santeramo Antica”. Le messe saranno celebrate alle ore 8, 10.30, 17 ed al rientro della processione. All’organizzazione, hanno collaborato anche la Pro Loco e il Comitato Festa.