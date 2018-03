Seconda visita guidata gratuita alla scoperta delle donne della città

CASTELLANETA - “Le (Ma)donne nell'arte” è il secondo appuntamento di #CastellanetaSvelata, rassegna di visite guidate e gratuite promossa da Infopoint Castellaneta, articolata in tre tappe, tra febbraio e aprile, per scoprire chiese, campanili, palazzi presenti nel centro storico e per svelare misteri piccoli e grandi e vicende di storia, arte e fede. Domenica 18 marzo, il percorso nella città di Valentino avrà un unico filo conduttore: la ricerca, nei diversi luoghi visitati, di immagini e storie delle donne di Castellaneta. Attraverso l'arte e le effigi dipinte di Madonne e Sante e attraverso leggende e fatti storici noti e meno noti, esaltando la donna sia nella sua femminilità e dolcezza, sia nella sua intraprendenza e nel suo coraggio.



La visita avrà una durata di due ore, dalle ore 10 alle 12, un quarto d’ora prima dell’inizio della visita è fissato il raduno davanti alla chiesa dell'Assunta in piazza dei Popoli che rappresenta il punto di partenza di questo viaggio. Qui potranno essere ammirati alcuni affreschi delle odegitrie risalenti al XIII e XIV secolo. Successivamente, salendo sull colle Archinto, nel cuore del centro storico di Castellaneta, si percorreranno luoghi simbolo di storiche figure femminili locali, come Palazzo Logroja e il convento delle clarisse, passando dalla Chiesa di San Giovanni al Muricello e terminando nella Chiesa Cattedrale. La visita guidata è promossa dall’Infopoint Castellaneta, con la collaborazione della Diocesi di Castellaneta e delle parrocchie Cattedrale e San Domenico, nell’ambito delle iniziative organizzate per potenziare il punto di informazioni turistiche di piazza Principe di Napoli.





L’iniziativa, gratuita, prevede un numero massimo di 25 partecipanti per cui è prevista la prenotazione obbligatoria al link http://bit.ly/2tE8dSL oppure via mail a infopoint@castellaneta.gov.it