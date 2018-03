Qui la prima tappa della manifestazione Retake Plogging italiana

TARANTO - Il plogging, la nuova tendenza che unisce attività sportiva e tutela dell’ambiente, sta per arrivare a Taranto e sarà un evento importante poiché proprio dalla “città dei due mari” partirà il programma nazionale. Esploso in Svezia, come disciplina sportiva, paese dove il rispetto dell’ambiente ha radici profonde, il plogging si sta diffondendo in molti paesi dell’Europa; negli Usa è praticato in forma simile dal 2014, ed in Italia sta arrivando adesso.



Plogging nasce dall’unione di due parole, quella svedese ‘polka upp’ e quella inglese ‘jogging’ per richiamare esattamente quello a cui è finalizzato: fare sport, ovvero correre, raccogliendo spazzatura. E’ la nuova pratica del benessere fisico declinato in modalità ecologica. A Taranto, prima tappa d’Italia, si svolgerà nel mese di aprile (la data sarà resa nota a giorni), grazie al ‘benestare’ della fondatrice di Retake, la svedese Rebecca Spitzmiller, alla proposta effettuata da #RetakeTaranto. Ed infatti è stata accolta con entusiasmo, al punto che tutti i gruppi Retake (presenti in 35 città italiane, solo a Roma ce ne sono 85) realizzeranno ad aprile una giornata PloggingRetake.





>





In Italia è già considerato un fenomeno di tendenza, documentato sui social (‘#Plogging’ su Instagram) molto apprezzato dagli appassionati del fitness all’aria aperta che con entusiasmo postano foto e filmati. E’ un’ attività che fa bene al corpo, alla testa e all’ambiente; non costa nulla e non richiede attrezzature particolari se non un sacchetto leggero da riempire mentre si corre con cartacce, lattine e altro; inoltre, sembra che in 30 minuti di attività si brucino 290 calorie.



Le modalità di iscrizione e di partecipazione alla giornata tarantina del Plogging saranno rese note nei giorni prossimi sul sito www.retaketaranto.it, sulla pagina facebook del gruppo RetakeTaranto, e attraverso i media locali.



Intanto, continua l’attività ordinaria di RetakeTaranto con i piccoli interventi settimanali: nei giorni scorsi la raccolta rifiuti al Lungomare (nella piazzetta antistante il Nautilus e nel vicino tratto di scarpata con l’aiuto di un giardiniere del Comune); domani, sabato 17 marzo, in corso Italia, nel tratto compreso tra via Polesine e viale Liguria, si continua con Sentinelle della Bellezza, l’attività di contatto e sensibilizzazione dei cittadini, a partire dalle ore 11.30.