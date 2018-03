Una mostra ed altri eventi per riflettere sulla Quaresima

SPONGANO - Nella cornice dell’Ipogeo Bacile di Spongano si inaugura la seconda stagione di Fortezza in Opera con la mostra “La mia pittura piange” di Giovanni Manfredini. La mostra, voluta dalla Casa dello Spirito e delle Arti, con la straordinaria partecipazione di Arnoldo Mosca Mondadori, di padre Alfredo Scarciglia e di don Donato Ruggeri, sarà inaugurata il 27 marzo prossimo alle ore 19.



Offrirà un motivo per riflettere nel periodo della Quaresima sul senso della morte e quindi della vita, sulla natura e sull’arte. Ed avrà degli eventi correlati in tema.





>





“Nel 2009 ho dipinto un albero spoglio, al posto dei frutti, al posto delle foglie, occhi. Occhi che piangono – scrive lo stesso Manfredini - Il titolo di quel lavoro è “La mia pittura piange. Mai avrei pensato che quella per me era una visione in cui tutta la natura, come essere vivente, potesse essere uomo. Vivere ammalarsi morire. Come uomo, oggi mi riappare nel reale in questi ulivi flagellati dal male oscuro. Porto con me questa opera e con lei una Estasi e una Deposizione per pensare la mia pittura come atto di fede. La mia pittura si inginocchia nuovamente di fronte al calvario nell’attesa della resurrezione. Che non è speranza ma Fede. Alba non tramonto”.



In quest’occasione verrà presentato il Pastorale della Misericordia un’idea della Casa dello Spirito e delle Arti realizzata da Giovanni Manfredini e benedetta da Papa Francesco. Per Pierangelo Sequeri, teologo preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, questo Pastorale della Misericordia di Dio, alla sommità visibile della sua impugnatura, “porta il Pane venuto dal cielo che nutre e sostiene il nostro cammino. Lo spazio e il tempo del regno di Dio saranno segnati dal passaggio di questo Pane: dove esso arriva, si allestisce il banchetto al quale sono invitati i senza-pane della terra. Il seme evangelico è gettato su ogni terreno, non aspetta che diventi buono. E’ Lui stesso che lo rende buono, impiantandosi nella terra della nostra indigenza e della nostra indifferenza. Quando il seme dell’Eucaristia del Signore è piantato nel terreno, il terreno diventa buono per cominciare a vivere”.



La domenica successiva, il 18 marzo, dopo la messa delle 10.30, dalla parrocchia di Spongano una processione eucaristica con il pastorale della misericordia che fungerà da ostensorio del SS Sacramento, condurrà a pregare in adorazione eucaristica in un uliveto malato poiché oggi il dolore strazia gli animi di chi passeggia per i nostri oliveti. Il pastorale ideato da Arnoldo Mosca Mondadori e da Giovanni Manfredini è un simbolo in grado di rendere sacro il Mondo, la nostra Casa.



La sera, dopo la messa delle 17.30, l’Associazione Federiciana nella Chiesa parrocchiale di Spongano donerà un concerto per voci e strumenti sul tema della morte e della resurrezione sotto la straordinaria direzione di Emanuela Di Pietro, docente del Conservatorio di Napoli, già direttrice del coro della Fondazione del Teatro La Fenice di Venezia e collaboratrice di grandi Maestri tra i quali Olmi, Oren, Jurowsky, Soudant e von Karajan. L’iniziativa è in collaborazione con la Proloco di Spongano e la Compagnia di Salvatore Della Villa, è patrocinata dalla Provincia di Lecce, dal FAI Fondo Ambientale Italiano-Delgazione di Lecce, dal Centro Servizi Interateneo (Università del Salento, di Bari e di Foggia) per l’Innovazione Didattica con sede presso l’Università del Salento, da Espero servizi formativi avanzati, dal Comune di Spongano, dall’Associazione Dimore Storiche, dall’Associazione Opera Prima e dall’ Associazione Federiciana.



All’inaugurazione interverrà il maestro Giovanni Manfredini. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 18 al 24 marzo dalle ore 16 alle 20, con ingresso gratuito