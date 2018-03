Per la Giornata del Paesaggio, archeotrekking a Canne della Battaglia

BARLETTA - Un percorso di archeotrekking, tra il sito di Canne della Battaglia ed il territorio circostante, è stato organizzato in occasione della seconda Giornata del paesaggio italiano indetta dal MiBact, con il supporto della direzione del Parco Archeologico di Canne della Battaglia e del Polo Museale della Puglia. L’appuntamento è per sabato 17 marzo, ore 10, all’Antiquarium di Canne della Battaglia.



Immersi in una natura rigogliosa, si potrà percorrere con guide specializzate i sentieri che portano ai luoghi salienti di questo importante sito: la Cittadella medievale con il suo Antiquarium totalmente rinnovato, il villaggio daunio, il menhir, Masseria Canne, la fontana di San Ruggero, gli scavi archeologici di San Mercurio. Per chi volesse, con l’ausilio di binocoli (da portare per proprio conto), si potrà ammirare il paesaggio fluviale e non mancheranno cenni sulle masserie cannesi, sulle tradizioni e le leggende popolari che contraddistinguono questo agro. Sfondo della passeggiata il panorama mozzafiato che si può godere da queste alture che dominano la valle dell’Ofanto, visibile in maniera più dettagliata proprio con i binocoli.





Il progetto “Archeotrekking” è rivolto a giovani e adulti, in buono stato di salute, che hanno voglia di conoscere questo territorio abbinando cultura e natura. L’appuntamento inizia con il raduno alle ore 9.45 davanti l’Antiquarium di Canne della Battaglia, per poter iniziare il percorso a partire dalle ore 10, con termine alle ore 12.30. Il costo pro-capite è di 4,00 euro (gratuito per bambini al di sotto dei 12 anni).



Si consiglia abbigliamento comodo, uso di cappellini, pantaloni lunghi e di portare una buona scorta d'acqua. Le prenotazioni obbligatorie devono pervenire ai seguenti contatti: via e-mail a archeologicasrl@gmail.com o telefonicamente ai numeri 347.3176098- 340.1545644. La visita sarà considerata confermata se si raggiunge il gruppo minimo di 18 prenotazioni.