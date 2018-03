Il Giorno di San Patrizio si festeggia anche a Bari

BARI - Un modo per conoscere le usanze ed i costumi, ma anche per parlare inglese, pardon irlandese, senza spostarsi da Bari, viene offerto, ormai ogni anno, nel Giorno di San Patrizio, St. Patrick’s Day, al quartiere Madonnella a Bari.



Da domani, 16 marzo, e sino al 18 marzo, per tre giorni ci sarà un lungo week end organizzato da Joy’s Shop Irish Pub, per una festa celtica in piena sintonia con quelle riconosciute a livello mondiale. Il 17 marzo ricade San Patrizio, Santo celebrato in tutto il mondo: Usa, Canada, Australia, Francia, Argentina, l’isola caraibica Montserrat, Russia, Giappone. In particolare tutte le comunità irlandesi nel mondo festeggiano questo appuntamento di integrazione e socializzazione ed il Joy’s Pub, nel suo stile tipicamente Irish, come tutti i pub irlandesi, non può non seguire la tradizione anche a Bari. Sono quindi stati organizzati vari appuntamenti tra musica, danze, ballate, costumi e maschere a tema con gadget e premi a suon di birra per conoscersi, divertirsi e stare insieme all’ insegna dello spirito di condivisione e amicizia che si vive in Irlanda. Tutti gli amici di sempre ed i nuovi approfitteranno dell'occasione per ritrovarsi e vivere in questo periodo dell'anno un momento di sano svago. Chiunque sarà il benvenuto.





Mentre continua il concorso online a premi sulla pagina Facebook del Joy’s Pub (avviato il 7 marzo scorso ed in scadenza il 17 marzo, con premiazione domenica 18 marzo alle ore 23) domani, 16 marzio, alle ore 21.30 ci sarà “The land of Saints and scholars” promossa in collaborazione con la My English School di Bari, per una serata all’insegna dei colori e delle tradizioni Irlandesi. Si potrà partecipare indossando abiti colorati a tema e chi vorrà potrà parlare in irlandese. Il 17 alle ore 13, ci sarà l’apertura straordinaria a pranzo del pub per guardare in compagnia la diretta del rugby Six Nations 2018 under 20 (dalle ore 15 allo Stadio della Vittoria di Bari) che vedrà la nazionale italiana contro la Scozia. Dalle ore 20, la grande festa della comunità Irlandese di Bari con musica, danze e ballate tipiche dell’Irlanda accompagnate da birra e gadget, per condividere un momento di sana convivialità.



Il 18 marzo il concerto, dalle ore 21 “Band Histyory Tour and Giveaway awards” organizzato e promosso con la collaborazione di Pop Tv, con inaugurazione dello spazio di promozione delle nuove tendenze musicali sul territorio. Il programma, condotto da Carlo Chicco e Marco Protano sarà in onda sul canale streaming di Pop Tv. Dalle ore 22.30 le estrazioni dei premi in palio per il concorso online sulla pagina del Joy’s Pub.