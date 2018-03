In quattordici comuni e nella città di Brindisi le Uova dell’Ail

BRINDISI - A Pasqua sulle tavole dei pugliesi e dei brindisini in particolare non deve assolutamente mancare un uovo dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma). Sarà un modo per pensare, seppur per un breve attimo, a coloro che non stanno bene e che hanno bisogno di un nostro piccolo aiuto economico e di una preghiera, affinché la ricerca ma anche anche l’aiuto psicologico possano continuare lavorare per chi ha necessità di una cura.



Per questo dal 16 al 18 marzo prossimi, come in altre piazze d’Italia, i volontari della BrinAil, la sezione provinciale di Brindisi dell’Ail, terranno una campagna informativa e raccolta fondi con la manifestazione intitolata “Uova di Pasqua – Diamo Vita alla Ricerca”. Nelle piazze dei comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Ostuni, Pezze di Greco, S. Michele Salentino, S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni e Torre S. Susanna, ci saranno i volontari pronti a spiegare a tutti i compiti e le finalità dell’Ail, insieme con la raccolta di fondi per la ricerca ed i servizi erogati ad ammalati e famiglie.





>





Per la città di Brindisi, la manifestazione si svolgerà in piazza Vittoria dove, come nelle piazze della provincia, i volontari offriranno le colorate uova di cioccolato fondente e di cioccolato al latte corredate da graziosi peluche. La manifestazione “Uova di Pasqua – Diamo Vita alla Ricerca”, sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica, nasce per sostenere in maniera pratica e sostanziale il tenace lavoro svolto nella Unità Operativa Complessa di Ematologia. Anche quest'anno come obiettivo primario c’è il miglioramento dei servizi del Day Hospital, ridisegnando gli ambienti rendendoli adeguati, accoglienti e confortevoli ed offrendo un servizio efficacie ed efficiente nel centro di ematologia della nostra città.



Tutti coloro che acquisteranno lo speciale uovo pasquale contribuiranno ad affrontare con Ail ed i volontari una nuova sfida, continuando a sostenere con la consueta generosità e per fare insieme tanto per chi ha un tumore del sangue ed i loro familiari.