Studio di medici-ricercatori baresi sull'osteoporosi vola nello spazio

BARI - Ci sarà anche un po’ di Bari, ma soprattutto di scienza barese a bordo della capsula spaziale che il prossimo 2 aprile decollerà dal Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral, in Florida, in direzione della Stazione Spaziale Internazionale.



Nella capsula Dragon, viaggerà in orbita l’esperimento medico scientifico denominato Irisina per la prevenzione dell’osteoporosi e dell’atrofia muscolare, condotto da ricercatori dell’Università di Bari. L’importante studio è coordinato dalla professoressa Maria Grano, ordinario di Istologia presso la scuola di Medicina, che insieme con il gruppo di lavoro composto dai ricercatori Silvia Colucci, Giacomina Brunetti, Graziana Colaianni e Giorgio Mori.





La scoperta dei medici ricercatori consiste in una molecola, chiamata Irisina, capace di formare un nuovo osso e, allo stesso tempo, rendere lo scheletro più resistente alle fratture. Lo studio è stato brevettato nel 2017 sia in Italia che in Europa ed è intitolato “Irisina per il trattamento e la prevenzione dell’Osteoporosi”.



Dopo i risultati ottenuti sulla terra ferma, il team di ricercatori baresi allestirà un esperimento all'interno di moduli creati con le tecnologie necessarie per testare l'azione della molecola Irisina, mai studiata da nessuno sulle cellule ossee nello spazio. La ricerca si basa proprio sull’apparato muscolo-scheletrico, che più di altri, da risentire la salute degli astronauti per gli effetti dovuti alla permanenza nello spazio. Dopo un mese di viaggio in orbita, la perdita di massa ossea per un astronauta è pari alla perdita ossea a cui vanno incontro le donne in post-menopausa dopo un anno dall’interruzione naturale del ciclo.



“Se i risultati ipotizzati dovessero essere confermati - dopo la valutazione in laboratorio dei campioni biologici rientrati dall’ISS - potremmo proporre di sfruttare Irisina come contromisura per contrastare l'osteoporosi e l'atrofia muscolare che gli astronauti sviluppano durante le missioni spaziali – dichiara la professoressa Maria Grano - Inoltre, tali risultati potrebbero rappresentare ulteriore spunto per sviluppare un nuovo farmaco anti-osteoporosi e anti-sarcopenia per i pazienti affetti da tali patologie a terra”.



Lo spazio purtroppo è una ‘macchina del tempo’, in cui i processi di invecchiamento sono accelerati e rendono le cellule più anziane in pochi giorni. Pertanto, lo spazio offre agli scienziati, in un tempo breve, la possibilità di valutare le alterazioni molecolari, che sulla Terra si verificano molto più lentamente durante l'invecchiamento e, nello stesso tempo, è possibile testare l'azione di molecole a scopo terapeutico. L'obiettivo a lungo termine degli studi di biomedicina spaziale in questo campo è doppio: individuare contromisure per la prevenzione della perdita di massa ossea e muscolare negli astronauti, soprattutto in vista delle missioni esplorative di lunga durata, ad esempio il progetto Marte; e studiare i meccanismi e gli effetti dell’invecchiamento e della sedentarietà prolungata a terra in un tempo breve.



“Lo spazio può aiutare gli scienziati - aggiunge la professoressa Grano - nella prevenzione e nella cura delle malattie ‘terrestri’. Il ruolo di Irisina sulla massa ossea e muscolare ha rappresentato una recente scoperta del gruppo di ricerca ed i risultati sono stati oggetto di concessione di brevetto nazionale ed internazionale. Lo studio, durato circa sei anni, ha rivelato che la somministrazione di Irisina, molecola prodotta dal muscolo durante l'esercizio fisico, è in grado di prevenire e curare lo sviluppo di osteoporosi e atrofia muscolare in modelli animali osteoporotici. In altre parole Irisina è capace di indurre formazione di nuovo osso e rende lo scheletro più resistente alle fratture”.



Negli ultimi 20 anni si è osservato un aumento del numero di fratture dovute ad osteoporosi ed un conseguente aumento dei costi diretti e indiretti ad esse associate. Nel mondo si registrano circa 9 milioni di fratture all'anno, 1 frattura ogni 3 secondi. In Italia si registrano circa 100.000 ricoveri all'anno per frattura di collo di femore con costi annui pari a 1.100 milioni di euro. Da una stima effettuata dall’Oms, nel 2050 le fratture da fragilità ossea potrebbero raggiungere un costo pari a 6 bilioni di euro e sono destinate a crescere a causa del prolungamento della vita media. Da tutto ciò emerge l'importanza di sviluppare nuove molecole per la cura e soprattutto la prevenzione della fragilità ossea.