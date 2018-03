In attesa del Bgeek 2018 in Fiera, aperte le pre-iscrizioni per 2 gare

BARI - Non un Carnevale ‘fuori stagione’ ma un modo per entrare nei personaggi di film e cartoni più amati, per divertirsi non solo ad intepretarli ma persino a prepare costumi ed accessori. Tutto questo, insieme con i giochi da quelli elettronici e da pc a quelli da tavolo, e tanto divertimento, sono gli elementi essenziali che dal 2012 costituiscono BGeek l’appuntamento annuale barese della comunità di cosplayer, gamer, fumettisti, web e tanto altro che ormai da sette edizioni registra sempre più visitatori.



Se al primo appuntamento, nel 2012, aveva attirato 4000 persone, nel 2017 sono stati circa 18mila i visitatori della Fiera. L’ultima edizione ha, quindi, confermato il trend di crescita esponenziale della Fiera, confermando l’affezione del pubblico che ha risposto con entusiasmo agli oltre 173 eventi proposti nei tre giorni.

Una Fiera sempre più grande, sempre più attesa e partecipata, passata dai 300 metri quadrati del 2012 ai 5000 del 2017 e da 12 a 50 espositori, tutti confermati e già disponibili per l’edizione 2018 che sarà in grado di accogliere sempre più pubblico e spazi commerciali, grazie alla nuova location della Fiera del Levante e che si svolgerà dal 9 al 10 giugno prossimi.



BGeek è anche una comunità web con più di 15mila fan su Facebook e un ulteriore grande potenziale di crescita grazie al graduale ma incessante aumento dei visitatori da fuori regione.



Un carnevale fuori stagione in cui il gioco è bello perché dura tanto. Cultura, incontri su cinema, serie tv e spettacolo, aree fumetto, Quiz a tema nerd, gare cosplay, giochi da tavolo e postazioni per console: tutto in una fiera divertente, interattiva e perfettamente geek.

Il team del BGeek è eterogeneo e appassionato, non ci sono solo ragazzi, studenti, ma anche: avvocati con la passione per Darth Vader, architetti con il gusto del fantasy, mangaka con la fissa per Lupin III e accumulatori seriali di fumetti, serie tv, dischi e carte di Magic: the Gathering.

E poi naturalmente c’è la gara dei cosplayer con Cosplay Star e Cosplay Fashion per vincere tanti premi i regolamenti e le domande di iscrizione sono a questi link (per Cosplay Star http://www.bgeek.it/2018/cosplay-star mentre per Cosplay Fashion http://www.bgeek.it/2018/cosplay-fashion). Per partecipare ai due concorsi, le cui giornate di gara non sono state ancora rese note, bisogna inviare le richieste entro il prossimo 7 giugno. L’iscrizione è comunque gratuita ed aperta a tutti e va specificata, con immagini, il personaggio interpretato e la categoria a cui si partecipa, nonché se si concorre da singoli o in gruppi, tra l’altro bisogna inviare la base musicale su cui si intende esibirsi (in mp3), ed elencare gli attrezzi necessari quali ad esempio microfono, sedia e via dicendo. Alla ‘prenotazione’ alla gara dovrà poi seguire la conferma tramite presenza all’appello pre-gara, mezz’ora prima dell’inizio della stessa.



In particolare va specificata la categoria di partecipazione tra le cinque previste (una o più): miglior personaggio maschile; miglior personaggio femminile; miglior cosplay di gruppo; migliore coppia;

migliore prop (abito o accessorio fatto da sé, nel caso si voglia competere per questa categoria è necessario inviare via mail o portare allo stand dell’associazione Midgar presso l’Area Cosplay una raccolta fotografica dei work-in progress).



Per Cosplay Star possono partecipare tutti coloro che avranno un costume attinente al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica orientale (J-rock, Visual Kei, J-pop, K-pop, K-rock), fan-art (saranno accettate solo le fan-art che non vadano a snaturare il personaggio, rimanendo quindi fedele nell’interpretazione) della pop culture e dei videogiochi.

È possibile portare oggetti e piccole scenografie sul palco, che siano rigorosamente autoportanti, facili e leggere da trasportare. Per l’esibizione ci sarà un tempo massimo di 2 minuti (se singolo) e 3 minuti (se gruppo o coppia) per esibirsi sul palco, in piena libertà. Alla fine di ogni esibizione, i membri della giuria potranno fare domande ai concorrenti o eventuali commenti.



L’organizzazione metterà a disposizione un apposito spazio per il pubblico che vorrà assistere alla “Gara Cosplay 2018”. La giuria sarà composta da esperti del settore



Per il Cosplay Fashion valgono le principali regole della Cosplay Star, tra cui la scadenza delle pre-iscrizioni entro il 7 giugno. Ogni partecipante potrà partecipare con un solo personaggio e le categorie sono le stesse del Cosplay Fashion. I costumi con i quali partecipare dovranno essere attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica orientale (J-rock, Visual Kei, J-pop, K-pop, K-rock), della pop culture, dei videogiochi, cosplay originali, non ufficiali, fan art. Non è possibile portare oggetti e scenografie sul palco. I partecipanti avranno un tempo massimo di 30 secondi per sfilare sul palco, in piena libertà. Anche per questa gara la giuria sarà composta da esperti del settore ed è prevista la partecipazione del pubblico. Otto i premi in palio per il miglior costume assoluto (la giuria prenderà in considerazione solo i partecipanti che si siano autoprodotti il costume, inviando per e-mail o consegnando una documentazione fotografica che attesti l’autoproduzione); miglior personaggio maschile; miglior personaggio femminile; miglior original; ed eventuali premi speciali (a discrezione della giuria).



E allora cosa aspettate, iscrivetevi, partecipate e divertitevi.