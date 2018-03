Una reliquia di Madre Teresa nella parrocchia Maria SS. Ausiliatrice

TURI - Una reliquia di Santa Teresa di Calcutta sarà accolta, il prossimo 11 marzo, nella parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice a Turi.



Si tratta di alcuni capelli della suora che tanto si è prodigata nel corso della sua vita in India per i bisognosi e gli ultimi al mondo. Lei stessa sintetizzava la sua vita e la sua opera con queste parole: “So che noi siamo una goccia nell’oceano della miseria e della sofferenza umana, ma se non ci fosse neanche questa goccia, la miseria e le sofferenze umane sarebbero ancora più grandi…”.



Madre Teresa di Calcutta, così la chiamavano tutti perché così amava essere chiamata piuttosto che suora, è stata dichiarata Santa da papa Francesco I, il 4 settembre 2016 (19 anni dopo la sua morte avvenuta il 5 settembre 1997 a Calcutta), e con questo piccolo ma significativo gesto di accoglienza la comunità di Turi vuole richiamare l’attenzione sulla figura di Madre Teresa, donna che ha impegnato tutta la sua vita per testimoniare l’amore ed è stata l’amore di Dio in azione.



La Reliquia ex-capillis (capelli) è stata donata dalla postulazione di Madre Teresa all'associazione Giovanni Paolo II in occasione del decennale ed alla parrocchia SS. Medici di Polignano a Mare e sarà ospitata a Turi per una giornata.



Madre Teresa era nata nel 1910 a Skopie in Albania, e dopo essere entrata nell’Ordine delle suore di Loreto, dove faceva la maestra, vedendo l’estrema povertà che c’era nei sobborghi di Calcutta in India, decise nel 1946 di mettersi al servizio dei più poveri tra i poveri e, così, fondò la Congregazione delle Missionarie e dei Missionari della Carità che oggi sono sparsi in tutto il mondo. Nel 1979 fu insignita del premio Nobel per la Pace e nel 1986 accolse la visita di papa Giovanni Paolo II in India, oggi anche lui Santo. Papa Giovanni Paolo II vedendo come la “Piccola matita tra le dita di Dio” (così ella si definiva) accoglieva nelle sue case i moribondi e i disperati, decise di affidare alle sue missionarie una casa per i bisognosi in Vaticano.



Tutti sono invitati a partecipare per rendere omaggio e pregare l’11 marzo prossimo, a partire dalle ore 17.30 quando la reliquia sarà accolta. Alle ore 18.30 seguirà una Santa Messa.