Il grottagliese Emanuele Siliberto presenta il suo primo romanzo

TARANTO - E' intitolato "Il cacciatore di conchiglie" il primo romanzo del 37enne grottagliese Emanuele Siliberto. Il libro, lavoro d’esordio, sarà presentato per la prima volta al pubblico l’8 marzo prossimo, nella libreria Mondadori Bookstore, a Taranto.



Il testo, intimo e raffinato, indaga sulle fragilità e sul dolore, sul senso della vita, ed offre, al lettore, elementi di riflessione sul significato delle cose e della stessa esistenza, attraverso una storia non scontata, ma ricca di spunti e di situazioni, in cui lo stesso lettore può riconoscersi.



Il libro, edito da Apollo edizioni, è scritto in chiave romanzata con eventi narrati in maniera limpida e avvincente, in una prosa semplice ed efficace, lontana da inulti orpelli per cercare di dar valore minimale alle parole. Protagonista della storia è Oliviero, un impavido, schivo e solitario uomo di montagna, che rifiuta cifre esorbitanti pur di non vendere il suo terreno e continua a vivere in montagna. Dalla proposta di vendita del suo casale ne deriverà una felicità ancora più grande. La natura, con la quale il protagonista è in simbiosi, si incrocia con i ricordi, i luoghi, le città del passato, gli amori perduti: come quello per Greta, una donna bellissima. Le "conchiglie", che il protagonista raccoglie sul bagnasciuga, sono i "pezzi" un mosaico, i gusci che "fanno rumore sotto i piedi e fanno vibrare l'aria, belli da accarezzare tra le mani, a risvegliare i fremiti e il desiderio", come è scritto nella prefazione.



L'ingresso, alla presentazione del libro, è libero a tutti. Sarà presente l'autore, Emanuele Siliberto, insieme con la giornalista Raffaella Capriglia, che modererà il dibattito. Diplomato ragioniere, Siliberto lavora come tecnico specializzato nell'azienda di famiglia. E' sposato e padre di una bambina. Ama la lettura e la scrittura. Spiega che la scrittura, per lui, è una "necessità", per "dare forma al suo io, a quella parte di sé sconosciuta". Negli anni, ha collaborato con alcune riviste locali e ha partecipato a concorsi letterari. "Il cacciatore di conchiglie" è il suo primo romanzo.