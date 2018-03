I dati delle affluenze ed i primi degli eletti

BARI - Mentre si attendono i dati degli eletti, finalmente sono stati resi noti i dati sull’affluenza. In Puglia ha voltato il 69,1% degli aventi diritto. A recarsi al seggio sono stati oltre la metà dei circa 3 milioni 270mila (45mila i giovani al voto per la prima volta) nelle 4.026 sezioni presenti in tutta la regione. La media dell’affluenza è stata inferiore a quella nazionale, pari al 72.9% per la Camera dei Deputati, stessa cosa per il voto al Senato dove la media pugliese è stata del 69,14%, uguale a quella della Camera, mentre quella nazionale è stata un po’ più elevata rispetto alla Camera con il 73,01%.



La provincia pugliese in cui si è votato di più è quella del capoluogo regionale con il 71,73%, mentre la città della Puglia dove la popolazione ha sentito di più il dovere di esprimere la propria preferenza è stata in Salento a Zollino dove si è superato l’88% dei votanti. Tra i capoluoghi di provincia si è votato di più nella Bat con Andria al 74,70%, seguita da Bari con 69,93% , Lecce con 69,66%, Foggia con 68,97%, Brindisi 65,62% e Taranto 63,13%.

Nella provincia di Foggia, con un totale medio di 68,17% dei voti espressi, i cittadini che più numerosi si sono recati alle urne sono stati quelli di Monteleone di Puglia con 87,80%, seguito da Castelluccio dei Sauri con il 77,92%, Celle San Vito con il 77,18%, Panni con il 77,15% e Candela con il 77,33%. Hanno invece superato la media della provincia della Bat, pari al 69,92%, i comuni di Andria, come già indicato e prima città della provincia Barletta-Andria-Trani per numero di votanti, seguita da Spinazzola con 71,59, Trani (70,75) e Barletta (70,02). La provincia di Bari ha visto tra i cittadini più numerosi a recarsi alle urne quelli di Castellana Grotte che hanno raggiunto il 78,97%, seguiti dai residenti di Putignano con il 78,33% e Locorotondo con il 78,18%. Nella provincia di Brindisi ha votato il 69,55%, ma è stata la città di Cisternino con il 76,61 a votare di più, seguita da Carovigno con il 76,04%. Nella provincia di Taranto ha votato il 67,87% degli elettori, con il primato di San Marzano di San Giuseppe con il 77,37% e Monteparano con il 75,36%. La provincia di Lecce ha invece raggiunto il 70,23% di media, con Zollino, la città più virtuosa, seguita da San Donato di Lecce con il 78,08%.



Per quanto riguarda gli eletti bisognerà attendere ancora diverse ore, anche per via del proporzionale, intanto si procede con lo scrutinio dei partiti che alle ore 12.30 è, per la Puglia, di quasi 3.990 sezioni su 4.026 da scrutinare, con 11 collegi su 16 chiusi.

Al momento la situazione vede come partito più votato, alla Camera, con alcuni collegi già chiusi. il Movimento Cinque Stelle con 957.300 voti ed il 45% delle preferenze, seguita da Forza Italia con 402.080 ed il 18.83%, che con gli altri partiti di coalizione riesce ad arrivare al 32,14% (695.310 voti), mentre terzo è la coalizione con in testa il Pd con 347.760 (16,07%), il solo Partito Democratico è stato votato da 291.790 cittadini pugliesi (13,67%).Nella provincia di Foggia il partito più votato è quello di M5S con il 46%, così come nella Bat dove ad Andria con il 48,98% risulta già eletto Giuseppe D’Ambrosio, insieme con Francesco Ventola per gli uninominali del centro destra con il 30.97% dei voti, Filippo Caracciolo per Pd e company con il 14,71%, Lucia De Mari per Liberi e Uguali con il 2,50%.Per la provincia di Bari anche qui il più decretato è il M5S con 46,73%, seguito dalla coalizione di FI con 29.50, mentre la coalizione del Pd ha raggiunto il 16,28%, Brindisi e Taranto, insieme con Monopoli e Martina Franca, hanno invece raggiunto il 45,36% per il M5S ed il 32,69 per il centro destra, 15,68% Pd con la sua coalizione. In Salento M5S ha superato di poco il 42%, seguito anche qui dalla coalizione di FI con 33,83% e Pd con 16.34%.Per il Senato sostanzialmente le percentuali non si discostano molto, segno che gli elettori hanno votato per gli stessi partiti e coalizioni alle due Camere e non hanno quindi scelto il voto disgiunto.