Per Federicus, in programma un contest per ‘incoronare’ Bianca Lancia

ALTAMURA - Un contest web per ‘incoronare’ Bianca Lancia, moglie di Federico II, è la nuova iniziativa per la VII edizione di Federicus, tra le più grandi kermesse storiche, in programma ad Altamura dal 28 aprile al 1° maggio 2018.



Le iscrizioni, per partecipare al concorso “Bianca Lancia sei tu” ed aspirare al titolo di “Bianca Lancia” o di “Madonna Altamura 2018” e 12 ragazze “Primavera 2018”, sono ufficialmente aperte.



Il concorso, indetto dalla Fortis Murgia su idea del direttore artistico di Federicus, Alessandro Martello, è un contest web aperto alle ragazze di Altamura e, va precisato, non è un concorso per l’elezione di una miss, ma della rappresentante della festa medievale che si svolge nel centro storico di Altamura. Il concorso è un appuntamento aperto a tutte le ragazze e prevede la partecipazione a titolo gratuito, attraverso la semplice compilazione di un form presente all’interno del sito ufficiale (www.federicus.it/biancalancia2018) dove è possibile anche consultare il regolamento che, tra i requisiti richiesti, prevede la residenza nella città di Altamura ed un’età compresa fra i 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione e massimo 25 anni da compiere nel corso dell’anno (quindi entro il 31 dicembre 2018). Dopo l’iscrizione, è prevista la partecipazione al photo contest, con la realizzazione di una fotografia del volto che verrà pubblicata entro la data del 15 marzo 2018 sui canali social ufficiali di Federicus, per dare il via ad una votazione popolare, assolutamente libera, con una semplice apposizione del classico ‘like’ sulla pagina Facebook, dove il pubblico potrà votare la propria candidata preferita sino alle ore 18 del 20 aprile 2018. Tra tutte le partecipanti saranno designate finaliste quelle che occuperanno i primi 14 posti della classifica (quindi le 14 foto più votate). Sarà poi l’estrazione di uno dei 14 sacchetti, ben chiusi e rigorosamente sigillati, contenenti 12 sfere nere, 1 sfera di colore rosso ed 1 sfera di colore oro, tutti posti di un contenitore, a decretare attraverso la ‘pesca’, la sorte delle candidate.



La candidata che all'interno del proprio sacchetto troverà la sfera di colore oro sarà pubblicamente incoronata “Bianca Lancia 2018” diventando uno dei volti testimonial del Corteo Storico e avrà l’onore e l’onere di stare al fianco di Federico II di Svevia durante il corteo storico ed altri eventi in programma; colei che troverà la sfera di colore rosso sarà pubblicamente proclamata “Madonna Altamura 2018”, quindi il simbolo della città; le restanti candidate (che avranno trovato la sfera nera) manterranno il titolo di “Madonne Primavera 2018”. Tutte e 14 presenzieranno i momenti ufficiali della kermesse altamurana “Federicus”



Da tempo gli organizzatori pensavano di designare una ragazza di Altamura tramite una selezione affinché potesse impersonare Bianca Lancia. Grazie al nuovo prestigioso concorso, che lungi dall’essere un concorso di Miss, si è dato il via ad una importate e innovativa modalità per scegliere l’unica donna che riuscì a conquistare veramente il difficile cuore di Federico II. Si suppone che Bianca, di nobile famiglia, forse dei Lancia o Lanza, di origine piemontese sia stata ultima moglie di Federico II di Svevia, che probabilmente sposò ‘in articulo mortis’, per la salvezza dell'anima e per il futuro dei figli (Costanza, Manfredi e Violante); non c’è stata un'altra amante che abbia avuto per così tanto tempo il ruolo di ‘favorita’ dell'imperatore. Di lei non si conoscono completamente le vere caratteristiche somatiche, di certo era molto giovane. Tutti però sono concordi sulla sua straordinaria bellezza e sul grande amore che per lei lo Svevo: “Hanc nimium imperator amavit”.



La città di Altamura, per Federicus e lo speciale matrimonio, si presenterà vestita a festa, con le strade abbellite con bandiere, drappi e scenografie medievali, oltre ai numerosi eventi in programma per far conoscere la storia e far vivere il Medio Evo.