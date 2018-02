Dal 1° marzo parte il Bike sharing per lavoratori e turisti

TORITTO - Dal 1° marzo a Toritto parte il servizio di Bike sharing/Velostazione, offrirà la possibilità di poter affittare una bicicletta per potersi spostare da casa al lavoro, per raggiungere la stazione o per visitare la città e quindi un tour turistico.



L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Toritto-Quasano, nell’ambito delle attività legate al Progetto Mente Locale promosso dalla Regione Puglia per il recupero dei beni sottoutilizzati delle stazioni ferroviarie, insieme con l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità e l’Ufficio Reti Mobilità Sostenibile della Puglia.



Le biciclette, insieme con le rastrelliere per il parcheggio nella Velostazione, saranno disposte nella stazione Fal di Toritto, gli uffici sono al primo piano del palazzo Fal, dove ha sede la Pro Loco (piazzale Stazione 1). L'attività, rientra tra le iniziative promosse dal progetto Train and Bike promosso e avviato dalla Pro loco Toritto, al fine di promuovere la mobilità ecosostenibile, incentivare l’uso del trasporto pubblico locale e l'intermodalità nei trasporti, nonchè attività di promozione e valorizzazione del proprio territorio e di tutta l'area murgiana utilizzando la tratta ferroviaria Bari-Matera, anche in virtù del prossimo evento Matera 2019.



Gli interessati dovranno rivolgersi all’ufficio della Pro Loco, sottoscrivere un contratto di noleggio biciclette tramite un apposito modulo in cui si dovranno indicare dati personali, ma soprattutto il tipo di tragitto che intende effettuare con la bici noleggiata. Sono infatti previste tre tipologie di percorsi: il tragitto casa-lavoro-stazione Fal, il noleggio per Train and Bike ed il servizio City Bike.



I costi variano a seconda dell’uso, sia per tragitto che per quantità di giorni. Il costo per una singola giornata, per le prime due tipologie d’uso, è di 2 euro, ma sono previsti abbonamenti davvero convenienti, settimanali a 5 euro e mensili a 10 euro. Il tragitto city bike prevede invece una modalità in più, specifica per turisti, quella con tour con guida e senza guida, un po' più costosa delle altre ma sempre conveniente.



Ovviamente gli interessati dovranno attenersi ad un regolamento specifico, nonché alle condizioni generali di noleggio, tra le quali la consegna di un documento di identità valido, l’essere maggiorenne o accompagnato da un adulto, l’impegno a riconsegnare la bicicletta e gli accessori noleggiati nelle stesse condizioni e nei limiti temporali indicati nel contratto.



Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente agli uffici della Pro Loco di Toritto (aperto dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 19.30) o via email a prolocotoritto@libero.it o telefonando al 347.3273466.