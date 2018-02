Gli atleti di Locorotondo su un album di figurine da collezionare

LOCOROTONDO - I volti dei protagonisti dello sporto di Locorotondo potranno essere collezionati in un album di figurine grazie alla iniziativa curata dalle società sportive di Locorotondo, con la società Akinda Italia, e promossa dall’Amministrazione Comunale-Assessorato allo Sport.



Gli album, da alcuni giorni, sono già in distribuzione nelle edicole di Locorotondo così come le figurine da attaccare. Chiunque potrà così collezionare le figurine dei piccoli promettenti campioni locorotondesi, figli, nipoti o amici che siano, così come quello di un papà, una mamma o uno zio pallavolista piuttosto che arciere, cestista, ginnasta o corridore che sia, o di un atleta locorotondese di cui si è fan. Il tutto arricchito da figurine con foto che immortalano le bellezze architettoniche, storiche e naturali della città, insieme con alcune gare.



L’assessore allo Sport, Vito Speciale, nell’esprimere grande soddisfazione per l’avvio con successo dell’iniziativa (le prime scorte di figurine sono terminate in pochi giorni) e nel sottolineare la risposta positiva anche da parte delle associazioni sportive locali afferma che: «Quando ho deciso di considerare questo progetto, gratuito per l’ente e per le associazioni, non immaginavo così tanta partecipazione ed entusiasmo. Io credo che le nostre associazioni sportive meritino attenzione e promozione da parte nostra ed è questo che ho voluto dimostrar loro. Le associazioni che hanno aderito al progetto, potranno spostare il divertimento sulla ricerca e sulla collezione. Perché alla base di ogni attività sportiva c’è volontà incondizionata di scoprire e divertire».



Le associazioni aderenti, Sportlandia, Volley club Locorotondo, Polisportiva Solesport, Polisportiva Centro Storico Locorotondo, ASD Arcieri della Valle D’Itria, Techno Body SSDRL, Omicron Race, ACD Virtus Locorotondo e ASD Locorotondo, hanno ricevuto album gratuiti per i loro atleti più piccoli. Per tutti gli altri gli album sono in vendita, al costo di 3 euro (mentre il pacchetto singolo di figurine costa 0,70 euro) nelle seguenti edicole: corso XX Settembre n. 56, via Eroi di Dogali n. 2 e piazza Marconi n. 21/22.