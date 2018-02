Per la raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ ora c’è l’app Junker

BARLETTA - Dopo Bari, anche il Comune di Barletta adotta l’applicazione Junker utile per differenziare in modo corretto i rifiuti domestici. L’app, scaricabile gratuitamente aiuta, tramite di codice a barre, a sapere con esattezza dove vanno collocati i contenitori e gli involucri di alimenti ed oggetti.



L’app Junker per smartphone, gratuita, è stata ideata e realizzata dal team Giunko s.r.l.. e riconosce, attraverso il codice a barre, il prodotto da gettare e lo scompone nelle materie prime che lo costituiscono indicando nel giro di pochi secondi in quali bidoni dovrà essere scaricato sulla base del calendario di raccolta stabilito per il “porta a porta” della propria città e del quartiere di residenza, quindi indica se va riciclato tra il vetro, la carta-cartone, la plastica o l’indifferenziato. In assenza del codice a barre Junker riconosce il rifiuto grazie a un vastissimo data base con i simboli e le categorie di materiali generici. Se, infine, il prodotto non viene identificato, poiché assente nel data base, all’utente basterà fotografarlo tramite la app e segnalarlo a Junker, anche con indicazioni aggiuntive. In breve tempo, con segnalazione da parte di Junker, otterrà risposta con le info necessarie per lo smaltimento. Grazie a questa possibilità i prodotti riconoscibili e le info aumentano progressivamente arricchendo l’archivio disponibile. Tramite la app si potranno, inoltre, consultare il calendario dei ritiri del “porta a porta”, i punti di raccolta, ricevere avvisi e comunicazioni utili per migliorare la qualità del servizio. Ulteriori chiarimenti sono disponibili sul sito www.junkerapp.it.



L’applicazione Junker, come definita dall’assessore comunale alle Politiche della Sostenibilità Ambientale, Antonio Divincenzo, è uno strumento di formidabile semplicità che garantisce ai cittadini un valido contributo per chiarire ogni dubbio sui materiali da separare per una metodica e corretta raccolta “porta a porta” e permette di migliorare la qualità dei prodotti differenziati.



L’Amministrazione comunale di Barletta e la società in house Bar.S.A. hanno condiviso e messo a disposizione della comunità questo servizio per un maggiore senso civico e collaborazione da parte di ogni singolo cittadino già molto collaborativi. Infatti le percentuali medie annue di raccolta differenziata hanno permesso di includere Barletta nell’elenco dei “Comuni Ricicloni 2017” di Legambiente, confermandosi capoluogo di provincia virtuoso con una percentuale media del 70%. Un dato che avvalora il lavoro eseguito per il raggiungimento degli obiettivi di legge, evitando l’ecotassa, riassorbendo i maggiori costi dei conferimenti dei rifiuti e permettendo di ridurre, mediamente tra il 5,5% e il 6%, l’imposizione della Tari.



Altri articoli interessanti

"Come differenziare un contenitore, a Bari non sarà più un problema" (al linkhttp://www.pugliapositiva.it/page.php?id_art=5664&id_cat=8&id_sottocat1=0&id_sottocat2=0&t=come-differenziare-un-contenitore-a-bari-non-sar-pi-un-problema)