Una ragazza di Taranto “Alfiere della Repubblica”

TARANTO - Quattro giovanissimi pugliesi, di età compresa tra i 13 ed i 17 anni il prossimo 12 marzo saranno al Quirinale per ricevere il titolo d’onore “Alfiere della Repubblica” ed una targa per meriti eccezionali direttamente dal Presidente Sergio Mattarella.



Si tratta di Sara Anna Boccuni, 14 anni a luglio, di Taranto e dei tre studenti gallipolini Gabriele Mariello, Roberto Leone e Alessandro Bruno, di questi ultimi tre Puglia positiva ha già avuto modo di parlare, che insieme ad altri 25 coetanei (ci sono però anche studenti più piccoli, come un undicenne). A loro sono stati riconosciuti impegni particolari e meritevoli nel contrastare degrado urbano, nel promuovere la conoscenza del territorio, nell’impegno in opere di volontariato, altruismo o persino nel compiere azioni coraggiose salvando vite umane.



Ed è per questi motivi che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, conferirà i 29 attestati d'onore a ragazze e ragazzi di varie regioni d’Italia distintisi nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, per le benemerenze acquisite nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, dello sport e del volontariato, e tra loro rientra la tarantina Boccuni, mentre ai tre gallipolini Mariello, Leone e Bruno, andrà una targa di merito per iniziative collettive.



Tutti loro rappresentano modelli positivi di cittadinanza, esempi meritevoli tra tutti quei ragazzi che devono essere messi più che mai in risalto non fosse altro che per far emergere il meglio dell’adolescenza sempre più additata come ‘ineducata’, ‘irrispettosa’ e sin troppo ‘aggressiva’ così come accade attraverso fatti di cronaca per bullismo, delitti vari ed aggressioni ad insegnanti.



Ragazzi non ancora ‘maturi’ che dimostrano amore e rispetto per studio, cultura, scienza, arte sport e società in cui vivono e come tali vanno premiati.



Il titolo d’onore “Alfiere della Repubblica” è una benemerenza statale istituita nel 2010 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con decreto presidenziale n. 55/N del 22 febbraio 2010, ed è riservata proprio ai minori che, al momento della segnalazione, non abbiano ancora compiuto il 18° anno d’età, purché abbiano cittadinanza italiana, siano residenti in Italia o all'estero, e siano cittadini stranieri residenti nel nostro Paese, nati in Italia o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno cinque anni. L'attestato d'onore è conferito dal Presidente della Repubblica su proposta del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, sentita un'apposita Commissione Valutativa che le ha selezionate tra quelle pervenute alla Presidenza della Repubblica da istituzioni, enti, associazioni e da singoli cittadini. Le proposte di conferimento possono essere inviate alla Presidenza della Repubblica da istituzioni, enti, associazioni e da singoli cittadini. (il modulo è pubblicato a questo link http://presidenti.quirinale.it/Napolitano/qrnw/statico/giovani/alfiererepubblica/moduloalfiere.htm)



Per partecipazione e solidarietà il titolo d’onore sarà conferito a Sara Anna Boccuni, 14 anni li compirà a fine luglio, di Taranto per essersi distinta, come si legge nella motivazione della Commissione “per coraggio e forza d'animo nell'affrontare difficoltà di contesto e condizioni di disagio, mostrando grandi capacità sia nelle discipline scolastiche, sia in altre attività creative e culturali. Ai risultati eccellenti ha sempre aggiunto una grande generosità, non facendo mancare l'aiuto ai suoi compagni che ne avevano bisogno e la collaborazione agli insegnanti per promuovere nuove attività”.

Accanto ai 29 attestati d'onore, il Presidente Mattarella ha poi voluto riconoscere il merito di tre iniziative collettive ed alle quali assegnerà una targa a testimonianza di come la cooperazione sia importante nei progetti come nelle amicizie per eccellere stando insieme.

Tra questi tre gruppi c’è quello formato da Gabriele Mariello, Roberto Leone e Alessandro Bruno, compagni di scuola dell’istituto “Euclide” di Gallipoli, che hanno realizzato un rivestimento edibile a base di bava di chiocciola, aloe ed altre essenze naturali, che riesce a controllare la crescita di microrganismi patogeni e migliorare la sicurezza degli alimenti. L'invenzione evita lo sviluppo di batteri in frutta e verdura, scongiurando così la possibilità da parte dei consumatori di contrarre infezioni ed evitando anche di disperdere grandi quantità di cibo. Il progetto "A passo ...di lumaca!" è stato premiato con medaglia d'oro alla competizione internazionale Genius Olympiad 2017 negli Stati Uniti ed è stato selezionato tra i finalisti del concorso europeo "I giovani e le Scienze" 2017, promosso dalla Direzione generale Ricerca della Commissione europea e organizzato dalla Federazione Associazioni Scientifiche e tecniche.



A tutti i giovani promettenti Puglia positiva augura un futuro tutto positivo, accompagnati sempre da ottimi insegnanti e solide famiglie, i veri pilastri di una buona e sana educazione.





Altri articoli interessanti



“Primo negli Usa il progetto a Passo di lumaca ideato da studenti” (al link http://www.pugliapositiva.it/page.php?id_art=4830&id_cat=12&id_sottocat1=0&id_sottocat2=0&t=primo-negli-usa-il-progetto-a-passo-di-lumaca-ideato-da-studenti)