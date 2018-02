La Indeco Conversano conquista la 4ª Coppa Italia di pallamano

CONVERSANO - In Puglia possiamo vantare atleti e squadre sportive eccezionali, ma spesso non le conosciamo perché fanno parte dei cosiddetti sport minori, ovvero quelli che non attirano grandi numeri in termini economici e quindi poco pubblicizzati e di conseguenza poco seguiti dal pubblico. Ma tutti, davvero, andrebbero invece messi in evidenza non fosse altro per lo sport vero, per la fatica ed il sudore, il sacrificio e soprattutto i pochi guadagni, almeno da parte di atleti, che si impegnano in particolari discipline.



Tra questi c’è la pallamano e nella sezione femminile la Puglia ha delle campionesse davvero speciali che, domenica 4 febbraio, hanno conquistato la quarta Coppia Italia, nella 27ª edizione del massimo trofeo nazionale.



La squadra, l’Indeco Conversano ha conquistato il trofeo, per il quarto anno consecutivo, dopo aver battuto in finale, per 26 a 23 l’Oderzo (Treviso), in una partita ricca di spettacolo ed emozioni, in un gremito Pala SanGiacomo a Conversano.



Tra le atlete di punta c’è Giusy Ganga, infallibile nei tiri dai 7 metri, come si è dimostrata ancora una volta in questa importante finale, a cui si aggiunge le fortissime Elena Barani e Giada Babbo. Le treviggiane, comunque, hanno combattuto tenacemente, hanno pareggiato per poi passare in vantaggio al 12-11. Poi la pronta ripresa delle pugliesi di casa ed il vantaggio della squadra di Conversano, ha invogliato le avversarie a tentare la rimonta ma pur accorciando le distanze non sono riuscite a raggiungere i 26 punti ormai conquistati dalla Indeco Conversano. Per le ragazze è stato un successo meritato, così come per il presidente Roscino e l’allenatrice Vincenza Fanelli.



Il match è partito bene per le pugliesi che passano subito in vantaggio dopo 30’’ con Stefanovic e tentano la fuga per tutto il primo quarto di gara ma sempre ostacolate dall’Oderzo che non molla un centimetro. Dopo quindici minuti, il Conversano è in vantaggio per 8–5, ma il time-out chiamato da Neven Andreasic cambia la gara, le venete terminano il primo tempo in vantaggio di un punto (12-11). Nel secondo tempo i 2000 spettatori del Pala San Giacomo assistono allo show condotto da Barani & co che ribaltano nuovamente il risultato, portando la squadra di casa prima sul 19–16 e nei minuti finali la chiude Babbo portando il risultato finale sul 26- 23. Ed è festa nel Palasport dove ogni anno ormai gli spettatori aumentano per incoraggiare e sostenere queste speciali campionesse pugliesi.



Le foto a corredo di questo articolo sono di V&G Shoots & Sports altre foto sono visibili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/VeGShootsSports/?fref=pb&hc_location=profile_browser