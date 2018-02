Una nuova tecnica antistress ‘made in Bari’

BARI - Lo stress, una parola il cui significato pensiamo di conoscere poiché tutti viviamo quotidianamente momenti negativi e di difficoltà ma che non tutti sanno come affrontare per ‘annientarlo’. Già solo leggere questa parola o pronunciarla incute una certa agitazione, minima sicuramente, ma si avverte. Tutti, per cercare la giusta serenità, adottiamo metodi vari ‘faidate’ istintivi senza soluzione se non di attimi brevissimi per poi ricadere nuovamente in uno stato che nessuno gradisce.



Per poter capire come affrontare qualcosa di negativo a cui istintivamente si è portati a reagire per tornare nella positività, bisogna affidarsi a degli esperti, ognuno con una tecnica da insegnare. Non è però facile capire quale metodo è più adatto a noi. Non resta che provare, lasciandosi andare e soprattutto imparando ad aver fiducia.



Da Bari parte una nuova tecnica chiamata Kali cognitivo e creata da due professionisti: lo psicologo Antonio Antefermo, specialista in training di protocolli mindfulness based, e Vito Cozzi, istruttore di Kali filippino e ricercatore di arti marziali filippine. Insieme hanno creato un percorso in cui si mescolano mindfulness, l’attenzione consapevole che insegna ad avere la capacità di stare nel presente, di concentrarsi sul proprio corpo per osservare, in maniera accurata e senza giudicare, cosa accade dentro di sé ed intorno a sé in quel momento, e tecniche di Kali filippino, l’antica arte marziale costituita da una serie di movimenti di braccia e gambe che porta l’attenzione nel momento presente per rispondere ad un ‘attacco’ (non necessariamente con le armi) senza sprecare energie, adottando una postura corretta, utilizzando la respirazione per calmarsi in quanto il respiro è il miglior alleato della positività. Va detto però che non si insegna mai ad attaccare quanto ad affrontare una situazione di stress o pericolo, il tutto avviene in maniera non violenta ma giocosa, esattamente come facevano i guerrieri filippini che, come messo in evidenza dal maestro Cozzi, avevano capito che prepararsi mentalmente a combattere contro i dominatori era stressante, per cui adottarono movimenti lenti, con ritmi tranquilli, per poi aggiungere anche movimenti di danza in quanto proprio quest’ultima aiuta ad andare in uno stato semimeditativo e quindi calma lo stress. Per cui il Kali, un’arte marziale da contatto è di per sé portata a ridurre gli atteggiamenti aggressivi, cosa che non avviene negli sport di striking come la boxe o quelli di resistenza come l’aerobica ad esempio, come spiegato dal dottor Antefermo nell’incontro pubblico, primo del genere, in cui è stata presentata questa tecnica antistress innovativa che insegna “come veicolare l’energia negativa in energia positiva”.



Se il mindfulness si basa su 7 pilastri fondamentali: non giudizio, pazienza, mente del principiante (ovvero tornare ad essere bambini per ritrovare il piacere di scoprire i particolari), fiducia, non cercare risultati, accettazione, e lasciar andare, e quindi a non farsi trascinare dai pensieri negativi; il Kali attraverso la messa in scena di situazioni stressanti educa a fronteggiare lo stress, che essendo questione mentale, va sempre affrontato con il dirigere volontariamente l’attenzione nel momento presente per non caricarsi del passato (e liberarsi quindi della depressione) e del futuro (ovvero respingere l’ansia). L’allenamento porta a coordinare più movimenti anche tra loro contrastanti porta ad una coordinazione motoria, a movimenti ritmici per eseguire anche esercizi modulabili in complessità e velocità, con beneficio di acquisto di concentrazione e calma, nonché flessibilità mentale, scoperta di nuovi pattern respiratori e soprattutto migliore gestione dello stress.



Tutto questo ed altro ancora potrà essere acquisito in un corso di 10 lezioni, che avrà inizio il prossimo 22 febbraio a Bari, comprendente esercizi di meditazione, stretching/warm up, esercizi di Kali con tecniche addolcite, condivisione di esperienza, nonchè ‘compiti a casa’ come respirazione, diario ed altro che sarà suggerito a seconda delle esigenze che emergeranno.



Un modello antistress ‘made in Bari’ assolutamente da provare anche perché si potranno allargare vari orizzonti personali verso nuove conoscenze, tra cui quella di sé stessi, a cui forse pensiamo sempre meno convinti che bisogna distrarsi per star bene.



Ulteriori informazioni possono essere richieste via email a a.antefermo@gmail.com.



Anna Caiati