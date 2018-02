Un corso per imparare l’uso ottimale delle fotocamere digitali

CASSANO DELLE MURGE - Un corso di fotografia digitale per acquisire tecnica di base, linguaggio fotografico ed ottimizzazione delle immagini scattate, è organizzato dall’associazione culturale Murgia Enjoy, dedita tra l’altro ad escursione nel territorio murgiano pugliese, con il supporto del FotoClub Murgia.



Il percorso didattico è pensato soprattutto per chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia digitale ed imparare a realizzare foto meravigliose nonché ad usare al meglio apparecchi tecnologici. Attraverso questo corso i partecipanti, infatti, potranno avvicinarsi alla fotografia imparandone le basi, gli strumenti e le tecniche per utilizzare con consapevolezza la propria fotocamera digitale ed impareranno, inoltre, a settare i parametri adatti alle varie tipologie di fotografia ed alle diverse condizioni ambientali.

I partecipanti, che saranno assistiti nell'installazione di una versione trial di un software per post produzione, apprenderanno anche le basi della post produzione e quindi dell'ottimizzazione delle proprie fotografie.

Il corso è aperto a tutti, a chi già conosce il mondo della fotografia ma anche a chi non ne ha alcuna conoscenza, a chi possiede una macchina fotografica digitale reflex o mirrorless ma anche a chi ne fosse ancora sprovveduto. Il workshop prevede dieci ore complessive di lezioni teorico-pratiche e due uscite fotografiche; alla lezione finale, che si svolgerà di sabato, seguirà una cena con i corsisti ed i docenti offerta dall'associazione in una struttura tipica locale.

I professionisti che terranno le lezioni non seguiranno rigidamente un programma prestabilito che sarà invece adeguato alle specifiche richieste dei partecipanti. Grazie alla disponibilità di soci e collaboratori professionisti, il corso sarà proposto a fronte di un piccolo contributo di partecipazione e si svolgerà presso la sede associativa di Cassano delle Murge in giornate feriali (martedì e sabato) dalle ore 19 alle 21.30 mentre le uscite fotografiche si terranno di domenica mattina.

I partecipanti riceveranno, inoltre, un testo pdf di 160 pagine ed un attestato di partecipazione valido per i crediti scolastici degli studenti degli istituti di istruzione secondaria. Al fine di consentire una maggiore interazione fra corsisti e docenti, la partecipazione sarà limitata ad un massimo di 10 partecipanti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al 328.3130450 o inviare una email a murgiaenjoy@libero.it.