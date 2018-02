Al XV Trofeo D’Alesio tanti primi posti per gli atleti del Cv Bari

BARI - Francesco Nicoli del Cn L’Approdo ed Erica Susca del Cv Bari, della classe Radial, hanno vinto il XV Trofeo Aldo D’Alesio, organizzato dal Circolo della Vela Bari e valido come prova per il Campionato Zonale Laser. Ma sono davvero tanti i primi posti, quattro in tutto, conquistati proprio dal Circolo Vela Bari organizzatore dell’evento con giovani atleti in gamba e promettenti.



La regata, con 51 partecipanti totali, si è svolta regolarmente nonostante un maestrale fino a 18 nodi e un po' di onda che hanno reso l’intera gara non facile. Due le prove portate a termine in una giornata soleggiata ma con temperature invernali.



La giornata dedicata al più longevo presidente del Circolo della Vela Bari, ha dunque visto premiata la classe Radial, la più numerosa per partecipanti con 23 iscritti, ed in particolare con i primi posti conquistati da Nicoli primo assoluto con alle spalle i compagni del Circolo Nautico L’Approdo, Giampaolo Giusella e Andrea Mariano, mentre per la sezione femminile il primo posto se l’è aggiudicato Susca per il Circolo Vela Bari, giunta tredicesima nella classifica generale.



Nel 4.7 tripletta per il Cv Bari con Martino Pettini primo davanti ad Alessandro Maravalle e Ernesto Natuzzi. Prima femminile Alice Iorfida (Cv Bari). Successo per il Cv Bari anche tra gli Standard con Ciro Basile (Cv Bari) seguito da Federico De Michele e Giancarlo Ostuni, entrambi della LNI Monopoli. Un premio è stato assegnato qui anche nell'over 35 a Giuseppe Miglietta (Cn L’Approdo).



Ed ora si attende la XIX edizione del campionato invernale di vela d’altura "Città di Bari" organizzato sempre dal Circolo Vela Bari e dal Comitato dei Circoli nautici baresi (Cc Barion, Cn Bari, Cn Il Maestrale e Lni Bari), la cui prima prova è in programma per il prossimo 11 febbraio.