Il Comune cerca foto storiche dell’ex cinema “Radar”

MONOPOLI -

Il Comune di Monopoli cerca ‘vecchie’ foto dell’ex cinema “Radar”, ristrutturato e trasformato in Cinema-Teatro-Auditorium.

In vista della riapertura, dopo 33 anni di chiusura, l’Amministrazione comunale di Monopoli cerca le testimonianze fotografiche dello storico contenitore culturale della città per poter ricostruire la storia di un edificio costruito a fine anni ‘30 e rimasto in funzione sino al 1985. Qualunque foto inerente l’ex cinema, che riguardino l’esterno, l’interno, manifesti, od altro saranno gradite, purché inerenti l’attività del “Radar”.

Chiunque avesse foto scattate nel corso dei quasi cinquant’anni di attività e volesse metterle a disposizione del Comune, può contattare l’Ufficio di Staff del Sindaco al numero 080.4140240 o via mail all’indirizzo portavoce@comune.monopoli.ba.it.