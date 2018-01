La città intitola due strade a due giovani agenti morti in servizio

BARLETTA - Due agenti della Polizia, morti con valore, saranno per sempre ricordati a Barletta grazie alla piantumazione, nella zona 167, di due giovani querce, l’intitolazione di altrettante vie e lo scoprimento di due targhe per non dimenticare chi, nel dovere di un servizio a difesa dei cittadini, ha perso la vita.



Si tratta di Tommaso Copossele e Savino Antonucci ai quali la città potrà rendere ora la giusta riconoscenza ricordandoli ogni volta che saranno nominati, seppure come via, o alzeranno gli occhi in alto per leggere il nome della strada loro intitolata, o per la targa o ammirare le querce che cresceranno in loro memoria.



Tommaso Capossele, lo ricordiamo, aveva poco più di 30 anni quando morì il 9 luglio del 2000. All’epoca era agente della locale Sottosezione della Polizia Stradale, perse la vita travolto da una vettura sopraggiunta ad alta velocità mentre segnalava una situazione di pericolo sull’autostrada A/14. Inutili furono i tentativi di rianimarlo nell’ospedale civile di Andria, dove giunse in condizioni disperate. L’anno successivo le autorità dello Stato gli riconobbero la “promozione per merito straordinario” alla qualifica di assistente della Polizia di Stato sottolineando “lo spirito di iniziativa e l’eccezionale determinazione operativa” nell’emergenza affrontata. Il 28 marzo 2001 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì la medaglia d’oro al Valor Civile, riconoscendo “l’altissimo senso del dovere” e “i più nobili ideali di grande altruismo” riflessi anche nella volontà di donare gli organi quale “ultima testimonianza di elette virtù civiche”.



Per l’agente Savino Antonucci, morto il 20 luglio del 1988, furono fatali le gravissime lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto a Caramagna, località in provincia di Cuneo, mentre rientrava nel reparto di appartenenza dopo aver assolto al servizio di scorta di un trasporto eccezionale. L’attaccamento al dovere e il sacrificio del ventiquattrenne Antonucci sono stati doverosamente riconosciuti con il conferimento della medaglia d’argento dell’allora Capo della Polizia.



Nello stringersi ai familiari presenti alla cerimonia, il sindaco di Barletta Pasquale Cascella ha tenuto a dichiarare che “Comunemente le aree di espansione urbana sono definite periferie, ma noi vogliamo siano espressione piena della città e rappresentino la evoluzione di una storia e di una cultura da sempre intrecciata al divenire della nazione”, nel discorso di apertura della cerimonia per i due agenti della Polizia di Stato, vittime del dovere che l’Amministrazione comunale ha voluto ricordare nelle denominazioni toponomastiche della nuova zona di espansione della città.



Insieme ai familiari dei caduti sono intervenuti il capo della Polizia e direttore generale di Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, il prefetto Maria Antonietta Cerniglia, il questore della Provincia di Bari Carmine Esposito, il presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani Nicola Giorgino, autorità militari, civili e religiose e numerose delegazioni studentesche delle scuole del quartiere.



Sulle note del “Silenzio” intonato dal trombettiere del picchetto della Polizia di Stato schierato sull’attenti si è quindi proceduto allo scoprimento delle due targhe, la prima da parte della signora Filomena Lamacchia, vedova dell’agente Capossele, accompagnata dai due figli entrati a far parte della Polizia. L’altra dalla signora Maria Cocca, madre dell’agente Antonucci. Due giovani querce a loro dedicate sono state piantumate lungo il percorso che unisce le strade, a suggellare l’omaggio istituzionale al senso del dovere e allo spirito di sacrificio che hanno accomunato i due concittadini nell’onorare l’uniforme indossata.