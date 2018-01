Concluso il corso per dipendenti di aziende agricole da riorganizzare

CASTELLANETA - Sono 15 i dipendenti di imprese agricole del territorio di Castellaneta che hanno concluso con successo il corso di formazione denominato “La Riorganizzazione Aziendale” promosso da varie organizzazioni sindacali e datoriali, tra cui Cia Agricoltori Italiani e Flai Cgil e finanziato dal Foragri, il fondo interprofessionale per la formazione continua.



Il corso, della durata di 24 ore, è stato incentrato su tematiche riguardanti l’organizzazione del sistema produttivo, anche in funzione dell’utilizzo delle attrezzature e dei macchinari e della tutela della salute delle persone. Il fine è stato quello di migliorare le performance dei lavoratori coinvolti nel processo produttivo e la sicurezza in azienda.



L’attività è stata realizzata dall’ente di formazione Smile Puglia, da sempre attento alle esigenze formative del settore agricolo e all’innalzamento delle competenze dei lavoratori in essa impiegati. Smile Puglia si è avvalsa anche della collaborazione di Agricoltura è Vita, società di servizi di Cia Agricoltori Italiani Puglia che opera per lo sviluppo e la realizzazione di attività finalizzate alla valorizzazione e promozione delle produzioni agricole e alimentari pugliesi.



“Continua l’azione della Cia Agricoltori Italiani a supporto dello sviluppo delle aziende agricole rappresentate. Foragri è un importante strumento bilaterale che ha permesso di trasformare le risorse versate per legge dalle nostre imprese in servizi reali alle imprese stesse – dichiarano Piero De Padova e Vito Rubino, rispettivamente presidente e direttore della neonata Cia Due Mari, che rappresenta le imprese associate delle province di Brindisi e Taranto – Speriamo di poter ripetere l’esperienza al più presto, ampliando le conoscenze e le competenze di lavoratori del nostro territorio. Ci sentiamo di ringraziare anche Smile Puglia, che da anni accompagna i percorsi formativi promossi dalla Cia Agricoltori Italiani, garantendo la piena soddisfazione dei fabbisogni delle nostre imprese associate”.



Gli stessi corsi si sono svolti anche in altre sedi della regione, a San Severo, Manfredonia, Palo del Colle, Bisceglie e Andria.



"Consideriamo la formazione un aspetto essenziale della mission di un'organizzazione agricola – spiega il direttore regionale Danilo Lolatte di Cia Agricoltori Italiani Puglia – È nostro compito contribuire al trasferimento di innovazione, ricerca e know-how, avvalendoci di enti accreditati".



L’adesione al Fondo non comporta alcun costo per l’azienda, in quanto rientrante nella contribuzione obbligatoria versata all’Inps; presso le sedi territoriali della Cia è possibile reperire ulteriori informazioni.



"Fornire strumenti pratici e concreti agli addetti del settore significa sostenere le aziende nello sviluppo e nella crescita e, dunque, favorire la loro capacità di fare impresa – conclude il presidente regionale Raffaele Carrabba di Cia Agricoltori Italiani Puglia Puglia - Insieme ad un fondamentale requisito che è necessario promuovere e mai trascurare: la sicurezza sul lavoro".