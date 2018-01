TARANTO - Monsignor Guglielmo Motolese è ancora vivo nei ricordi di tanti tarantini, soprattutto attraverso l’opera da lui realizzata, la Cittadella della Carità, e le borse di studio che la Fondazione della Cittadella della Carità eroga da nove anni agli studenti meritevoli.



Il prossimo 27 gennaio si svolgerà infatti la IX cerimonia di consegna delle borse di studio per gli studenti del territorio ionico che hanno partecipato al concorso in memoria di monsignor Guglielmo Motolese, Arcivescovo di Taranto e fondatore della Cittadella della Carità.



A partecipare la concorso sono studenti della scuola superiore e e del Seminario Arcivescovile di Taranto, con l’intenzione di stimolare i giovani che, per ovvie ragioni anagrafiche, non hanno potuto conoscere l’operato di monsignor Motolese, determinante nella storia, nello sviluppo sociale e nella spiritualità della città di Taranto per un periodo di tempo lunghissimo, attraverso uno studio che si è concretizzato nella preparazione di elaborati scritti e multimediali.



Tra gli obietti del concorso, come sottolineato dal presidente della Fondazione Cittadella della Carità, dottor Giuseppe Mele, ci sono quelli di: “dedicare grande attenzione alle giovani intelligenze, prodotto e futuro della nostra terra, cercando sempre il modo più idoneo di valorizzarle e premiare con delle borse di studio gli studenti più meritevoli” investendo su di loro.



A scegliere la traccia del concorso di questa nona edizione è stato l’arcivescovo metropolita di Taranto, monsignor Fillippo Santoro, ed è la seguente: “Traendo spunto dalla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani di Cagliari quale prospettiva intravedi per superare la disoccupazione e la fuga dei giovani da Taranto?”.



Un argomento questo, come quello degli anni precedenti, scelto per far riflettere le nuove generazioni. Si tratta di un importante lavoro di semina, che i giovani studenti (delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado) compiono attraverso il lavoro fatto a scuola, con il collegamento dei docenti. I lavori sono stati esaminati dalla commissione giudicatrice, composta dalla giornalista Maria Silvestrini, componente del CdA della Cittadella della Carità, dalla già dirigente scolastica Mariangela Tarantino, già presidente del “Serra” di Taranto, e da don Martino Mastrovito, parroco della Chiesa dello Spirito Santo.



Tremila euro la cifra complessiva che sarà consegnata agli studenti vincitori nella cerimonia, presieduta dall’arcivescovo Santoro, in programma dalle ore 10.30, nell’auditorium della Fondazione. Protagonisti saranno gli studenti.