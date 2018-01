Premiati tutti i vincitori del 30° Concorso del Fischietto

RUTIGLIANO - Non solo professionisti figuli ed artisti ma anche giovani in erba hanno contribuito a rendere più bella ed interessante la gara per i vincitori, nelle varie categorie, del 30° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta “Città di Rutigliano” sul tema “Mitici Fischietti: la Mitologia in un Fischio!”.



Accanto ai lavori giudicati dalla giuria tecnica i migliori, ci sono stati quelli votati dal popolo, quelli speciali e quelli dedicati alle scuole. Proprio questi ultimi, realizzati da alunni di ogni età, hanno sorpreso come non mai pubblico e giurati per la fantasia, l’originalità e la tecnica, segni evidente che l’arte dei figuli e quella di creare i coloratissimi fischietti in terracotta, in particolare, nel periodo di Carnevale continuerà per altre generazioni.



Tra i giovani sono da segnalare gli alunni dell’Itet “Montale” di Rutigliano tra cui il primo premio se l’è aggiudicato Simone Urbano, 14 anni di Casamassima, che ha realizzato “Hercules il figlio degli dei” sorprendendo i tecnici per le fattezze dell’opera. Simone, insieme con i suoi compagni di scuola, ma anche tanti altri coetanei, è stato premiato lo corso 19 gennaio nella sala conferenze dl Museo del Fischietto di Terraccotta dove si è svolta la cerimonia di premiazione del 30° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta.



Tra i premiati anche il vincitore assoluto del concorso edizione 2018, Francesco Laforgia con l’opera “Troy…Rutiglianesi”, l’artista si è portato a casa un premio da 1.300 euro ed il Fisoro d’Oro, una scultura in oro e argilla realizzata dal maestro orafo Vincenzo Delliturri, nonché anche il premio speciale per la sezione Satira. Al secondo posto si è classificato il fischietto “Unicorno napoleonico” di Diego Poloniato di Nove (Vicenza), a cui sono andati in premio 600 euro e il Fisoro d’Argento. Mentre il terzo posto se l’è aggiudicato “Divinus” di Marilyn Cerri di Conversano, che ha ricevuto in premio 400 euro e il Fisoro di Bronzo. Il verdetto è stato decretato dalla giuria di esperti del concorso, presieduta dal segretario generale del Comune di Rutigliano Giambattista Rubino, con componenti: l’assistente esecutiva della Fondazione Museo d’Arte Contemporanea “Pino Pascali” di Polignano a Mare Susanna Torres; il docente di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce Antonio Miglietta; il professore associato di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Culture comparate dell’Università di Bari Pietro Sisto e la giornalista Daniela D’Ambrosio.



Tra le altre 60 opere in concorso, realizzate da 45 artisti della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Sicilia, dell’Umbria e del Veneto, sono stati premiati con targhe come “Premi speciali” per la sezione “Giovane” Pippo Sorino di Rutigliano con l’opera “Narciso 2.0” e per la sezione “Fischietto Popolare”, Margherita Vavalle di Rutigliano con l’opera “La doppia faccia della dea Demetra” che ha raccolto la maggioranza dei volti, 78 su 535 votanti tra i visitatori del Museo del Fischietto che hanno voluto liberamente esprimere la propria preferenza nella giornata del 17 Gennaio 2018 (dal voto popolare erano escluse le opere classificate ai primi tre posti del Concorso). Nella stessa votazione popolare al secondo posto si è classificato Pietro Leone di Rutigliano con l’opera “Salvami Salvini” (59 voti) ed al terzo posto Giuseppe Debellis di Rutigliano con l’opera “I meit seim nu (I miti siamo noi” (40 voti).



Infine, queste le opere segnalate dalla giuria di esperti: “Apollo e Dafne” e “Apelle figlio di Apollo…” de La Terra Rossa di Rutigliano; “Eolo dio del vento e del fischio” di Pippo Lombardo di Rutigliano; “L’in-canto delle sirene” di Daniela Iris Romano di Conversano e “Narciso 2.0” di Pippo Sorino di Rutigliano.



Le foto a corredo di questo articolo sono di V&G Shoots & Sports altre foto sono visibili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/VeGShootsSports/?fref=pb&hc_location=profile_browser