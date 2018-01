Un questionario per dar ‘voce’ ai baresi sull’uso di veicoli elettrici

BARI - Un questionario per capire le esigenze dei baresi negli spostamenti con mezzi alternativi ed in particolare quelli elettrici (a due, tre e quattro ruote) viene proposto in questi giorni dal Comune di Bari attraverso il proprio sito web ufficiale. In cui è importante la ‘voce’ dei baresi.



L’iniziativa è legata al progetto di innovazione Elviten (Elecritfies L-categori Vehicles Integrated into Transport and Electricity Network) finanziato dalla Comunità Europea all’interno di Horizon2020 e di cui il Comune di Bari è partner.



Per diffondere l’uso di veicoli elettrici L-category (biciclette, scooter, tricicli e quadricicli tutti elettrici) all'interno delle aree urbane in sostituzione dei veicoli a combustione interna, si pensa di fornire i corretti strumenti per implementare un utilizzo sicuro, confortevole e semplice di tali veicoli mediante schemi replicabili e servizi di supporto (infrastrutture, strumenti ICT e politiche di incentivazione).



Il progetto prevede la possibilità di mezzi da far utilizzare ai cittadini per gli spostamenti in città, ai turisti in arrivo in città (ad esempio presso il porto) ed ai corrieri per la consegna delle piccole merci nel centro città. E’ però necessario capire quali possono essere i mezzi più adatti alle esigenze locali ovvero se un maggior numero di bici piuttosto che di quattro o tre ruote. Il progetto ha tre obiettivi principali: in primo luogo, cerca di rendere gli utenti più familiari e li facilita a utilizzare EL-V anziché i veicoli ICE per il loro trasporto privato e per le consegne urbane leggere. In secondo luogo, tenta di raccogliere serie di informazioni complete costituite da dati di utilizzo reali, tracce di strumenti ICT dedicati e opinioni degli utenti dopo i viaggi reali. Terzo, genererà linee guida dettagliate e modelli di business per fornitori di servizi, autorità di pianificazione e produttori al fine di rendere gli EL-V più attraenti e più integrati nelle reti di trasporto e di elettricità.



La città di Bari e tra le sei pilota, tre in Italia (con Roma e Genova), Berlino per la Germania, Trikala in Grecia e Malaga in Spagna. Ma ad essere coinvolti sono anche i residenti di città vicine a queste sei al momento prese in considerazioni.



Il questionario (disponibile in 5 lingue diverse, oltre all’italiano anche inglese, tedesco, greco e spagnolo) può essere compilato on line sino al prossimo 31 gennaio 2018 al link http://www.comune.bari.it/progetto-elviten.



E’ stato predisposto per raccogliere dati utili sulla possibile integrazione al trasporto pubblico e sull’alternativa ai veicoli tradizionali a carburante. Il questionario è completamente anonimo ed è rivolto a tutti i cittadini, rientra nella fase di raccolta di informazioni propedeutica alla realizzazione del progetto. Maggiori informazioni sul progetto ELVITEN sono disponibili su www.elviten-project.eu



Tra le domande presenti nel questionario ci sono quelle che riguardano le attuali abitudini di spostamento all’interno della città di residenza o di lavoro e verso le città più vicine. Il questionari si riferisce solo a viaggi urbani e suburbani (dalla periferia la centro e viceversa) non prende in considerazioni viaggi occasionali a lunga distanza. Per completare il questionario sono sufficienti 15 minuti e si contribuirà ad analizzare i percorsi di viaggio insieme con le opinino personali.