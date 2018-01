Trani e Bisceglie cornici ideali per il film del regista Denis Rabagli

BISCEGLIE - Le bellezze naturali ed architettoniche della provincia di Barletta-Andria-Trani insieme con quella di Bari ed il Salento, faranno da sfondo e da cornice ideale al film “Un nemico che ti vuole bene” con Diego Abatantuono, di origini pugliesi (il padre era di Viste), ma milanese da sempre, ed il napoletano Antonio Folletto, da oggi e per 5 settimane in Puglia.



Le riprese, partite questa mattina, si terranno tra Acquaviva delle Fonti, Trani, Bisceglie, Bari, Lecce, Poggiardo, Cavallino, Tricase, Monteroni, Casarano e Copertino. Il film vanta la regia di Denis Rabagli, di origine italo-svizzera e proseguirà poi con altre riprese a Gstaad in Svizzera. Prodotto da Falkor Production, Turnus Film e Viva Productions, con il sostegno logistico di Apulia Film Commission.



Protagonisti del lungometraggio, scritto da Heidrun Schleef, Denis Rabaglia, Luca De Benedittis, Diego Abatantuono e David Mcwater, sono gli attori Diego Abatantuono e Antonio Folletto. Con loro, tra gli altri, Sandra Milo, Antonio Catania, Ugo Conti, Massimo Ghini, Andrea Preti, Roberto Ciuffoli, Gisella Donadoni e i giovani Annabella Calabrese e Mirko Trovato.



Per la realizzazione del film sono impegnate 31 unità lavorative pugliesi che si sposteranno da Acquaviva, a Trani e Bisceglie, sino a Gstaad per l’ultima settimana di riprese. Seguiranno le fasi di montaggio e la proiezione sugli schermi nel prossimo autunno.