Cinque studenti del “Volta” alle finali del Gran Premio di Matematica

FOGGIA - Quarantasette studenti foggiani del liceo scientifico “Alessandro Volta”, quarte e quinte classi, lo scorso 16 gennaio hanno partecipato per la prima volta alla selezione per il Gran Premio di Matematica Applicata per l’anno scolastico 2017/2018.



La prima manche, svoltasi nello stesso liceo di Foggia, ha visto la selezione dei migliori 5 studenti che, cimentatisi in una prova a scelta multipla ed avendola superata, ora attendono di conoscere se si recheranno all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano o in quella di Roma (da quest’anno seconda sede del concorso), per la seconda prova a risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei tre vincitori nella gara nazionale.



A darne notizia è il dirigente del liceo “Volta”, Gabriella Grilli, orgogliosa dei primi rappresentanti



alla gara tra studenti organizzata dall’Ania in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.



Si tratta di una competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni, promossa dal Forum nell'ambito del progetto di educazione finanziaria “Io&irischi teens” su prevenzione, previdenza e pianificazione . L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina con l'obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare come cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.



La gara consiste nella soluzione di problemi originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica formata da esperti e docenti, che richiedono l'applicazione alla vita reale di modelli matematici intuitivi. Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in materia, per premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al percorso post-diploma. Vanno infatti sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario.



I tre vincitori nazionali, dei 40 finalisti, saranno poi premiati nell’ambito di un incontro di orientamento per gli studenti ed un workshop per i docenti.



A tutti gli studenti non resta che augurare un grande in bocca al lupo e di vivere questa esperienza in maniera serena e senza ansie, perché comunque vada impareranno tanto, ed è questo l’obiettivo più importante.