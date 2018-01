Corso gratuito per neo papà o ‘in attesa’ per diventare bravi genitori

BARI - Si nasce figli non genitori, tanto meno padri. Ed essere padri oggi sembra essere sempre più difficile tanto da sentire sempre più la necessità di chiedere, almeno da parte di chi vuol essere un buon padre, consigli ad esperti.



Da questa necessità, sempre più avvertita, è nata l’idea di un percorso di sostegno alla genitorialità. Un progetto pensato dalla cooperativa sociale Progetto Città che gestisce il Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca. Si tratta di “Papà al centro”, un accompagnamento per padri in ‘attesa’ e neo papà con figli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi condotto dall’educatore Giuseppe Scattarella. E finalizzato non tanto a diventare buoni padri quanto a mettercela tutta per diventare un bravo genitore.



Il percorso di sostegno è gratuito ed aperto a tutti, si articolerà in tre moduli attraverso momenti formativi, informativi e di confronto: gruppo di parola, esercitazioni pratiche e attività intergenerazionali di gioco. Diverse le tematiche che saranno affrontate nel corso degli incontri: dal momento del passaggio alla paternità al rapporto padre-figlio/a, dalle attività di mentoring genitoriale ai tempi della famiglia e del lavoro. Sono previste anche attività ludico-laboratoriali rivolte a padri e figli. Tutto sarà incentrato sui bisogni dei figli ed in particolare di momenti di ‘qualità’ necessari ad entrambi per instaurare legami inscindibili e necessari per una crescita serena ad ogni bambino.



“Si tratta di una delle iniziative dedicate alla genitorialità consapevole che si aggiunge ai diversi laboratori di sostegno, agli sportelli e ai percorsi di consulenza psicologica per genitori e nonni che realizziamo in tutti i quartieri e in alcune scuole cittadine oltre che nella Casa delle bambine e dei bambini - commenta l’assessore al Welfare Francesca Bottalico - Questo progetto è rivolto esclusivamente ai padri che, in particolare nei primissimi mesi di vita dei bambini, si ritiene erroneamente rivestano un ruolo secondario. Invece è fondamentale che i neo padri o i padri in attesa possano essere accompagnati in un percorso di consapevolezza che li renda più sicuri e sereni nell’affrontare la dimensione della genitorialità”.



Per questa ragione nei diversi moduli ci sarà spazio per il confronto e l’ascolto, per dar vita a un luogo dove poter condividere esperienze, dubbi, sensazioni e paure. Il tutto al fine di contribuire a migliorare non solo la relazione tra padre e figlio, ma anche l’equilibrio della coppia alle prese con le gioie e le difficoltà dell’essere genitori.



Gli incontri si terranno tutti i sabato mattina, dalle ore 10 alle 12, con il supporto di educatori e pedagogisti. In base alle esigenze dei padri coinvolti sarà possibile rimodulare il calendario degli incontri. Le iscrizioni sono ancora aperte per ulteriori informazioni telefonare allo 080.8764746 o inviare una email a csf.carrassi@progettocitta.org.